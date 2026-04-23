ATON : B CELL DESIGN : COMMENT UNE INNOVATION BREVETÉE RÉPOND À UNE PÉNURIE MONDIALE DE RÉACTIFS DIAGNOSTIQUES

Illkirch, le 23 avril 2026 – 18h00

Le Groupe Aton (Euronext Growth Paris - FR0004153930 - ALTAO) , spécialisé dans les sciences de la vie et les technologies médicales, publie ce cinquième communiqué de presse d'une série consacrée au positionnement de ses filiales. Ce numéro met en lumière B Cell Design, société du portefeuille développant et produisant des anticorps monoclonaux à Fc humain pour l'industrie du diagnostic in vitro (DIV), un actif dont la valeur repose sur une technologie brevetée, un marché en croissance structurelle et une dynamique commerciale en cours de déploiement.

Un marché sous tension, à la recherche d'alternatives

Le secteur du diagnostic in vitro (DIV) est confronté à deux pressions structurelles qui transforment durablement ses chaînes d'approvisionnement.

La première est réglementaire : la règlementation européenne relative aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro (DMDIV), désormais en vigueur, impose aux fabricants de tests diagnostiques des exigences strictes de qualité, de traçabilité et de reproductibilité.

La seconde est industrielle : le Disease State Plasma (DSP), le plasma sanguin de donneurs malades, utilisé comme réactif de référence dans des milliers de tests, devient de plus en plus difficile à sourcer. Les donneurs se font rares pour de nombreuses pathologies auto-immunes, tandis que la demande augmente avec l'essor du diagnostic et l'élargissement du spectre des maladies détectables.

Ces tensions créent une opportunité industrielle claire : les fabricants de tests ont besoin de réactifs fiables, standardisés et conformes, capables de remplacer le plasma humain. C'est précisément ce marché qu'adresse B Cell Design.

B Cell Design : une réponse technologique différenciante

B Cell Design a développé une réponse technologique originale à ce problème : des anticorps monoclonaux à Fc humain, produits à partir de lignées de souris transgéniques brevetées. Ces anticorps miment les marqueurs biologiques présents dans le plasma humain de patients malades, permettant aux fabricants de tests de s'en affranchir tout en conservant la fiabilité de leurs diagnostics. Concrètement, un laboratoire qui utilise aujourd'hui du DSP dans ses réactifs peut le remplacer par les produits de B Cell Design, avec une qualité constante et sans dépendre de donneurs.

Cette approche se distingue de la concurrence sur trois dimensions clés :

Reproductibilité industrielle : chaque lot produit est identique au précédent, ce que le plasma humain, par nature variable, ne peut garantir. C'est un atout décisif pour les fabricants soumis à des exigences de validation répétées ;

: chaque lot produit est identique au précédent, ce que le plasma humain, par nature variable, ne peut garantir. C'est un atout décisif pour les fabricants soumis à des exigences de validation répétées ; Conformité réglementaire : les produits de B Cell Design sont conçus pour répondre nativement aux exigences de la règlementation européenne DMDIV – traçabilité, standardisation, documentation – là où le plasma humain impose des efforts de mise en conformité croissants ;

: les produits de B Cell Design sont conçus pour répondre nativement aux exigences de la règlementation européenne DMDIV – traçabilité, standardisation, documentation – là où le plasma humain impose des efforts de mise en conformité croissants ; Barrières à l'entrée : les lignées de souris transgéniques utilisées sont couvertes par des brevets déposés. Cette propriété intellectuelle protège la technologie de B Cell Design et constitue un avantage concurrentiel difficile à répliquer pour de nouveaux entrants.

Le déploiement commercial est en cours : B Cell Design est actuellement en discussions actives avec plusieurs fabricants du secteur DIV. La prochaine communication sera l'occasion de faire le point sur ces avancées.

Un actif stratégique dans le portefeuille du Groupe Aton

Pour le Groupe Aton, B Cell Design est un exemple concret de sa thèse d'investissement : identifier des actifs technologiques qui répondent à des besoins structurels du secteur de la santé et les accompagner vers la création de valeur.

B Cell Design coche plusieurs cases importantes pour un actionnaire : une technologie différenciante et brevetée, un marché en croissance contrainte par la réglementation, et un stade de développement qui approche de la mise sur le marché.

Les prochaines communications permettront de mesurer les progrès commerciaux de la société.

Prochaine publication

La prochaine communication sera consacrée à un point d'activité approfondi sur B Cell Design : avancées commerciales, interactions avec le marché, et perspectives à court terme.

L'objectif sera ainsi de donner une vision concrète de l'évolution de cet actif.

A propos d'Aton

Aton est un groupe du secteur des sciences médicales qui s'implique dans le futur de la médecine, dans le but d'améliorer les soins aux patients et la sécurité et l'efficacité des traitements. Aton guide et développe un portefeuille de sociétés de pointe, chacune avec sa spécialité, travaillant en synergie pour faire avancer les traitements de demain.

Plus d'informations sur www.aton-group.com .

Aton est coté sur le marché Euronext Growth d'Euronext Paris

ISIN : FR0004153930 – Mémo : ALTAO - Eligible PEA PME -ETI

ATON

Léone ATAYI

Présidente - Directrice générale

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