ATON : ATON SE FELICITE DU PARTENARIAT STRATEGIQUE ENTRE LOGICAL BIOLOGICAL ET SA FILIALE B CELL DESIGN

Illkirch, le 10 septembre - 18h00

ATON SA (Euronext Growth - FR0004153930 - ALTAO) se félicite du partenariat stratégique conclu entre Logical Biological, leader mondial des matériaux biologiques critiques, et sa filiale B Cell Design, pionnier dans la production d'anticorps monoclonaux à Fc humain.

Les anticorps monoclonaux à Fc humain développés par B Cell Design représentent une rupture technologique pour le diagnostic, en restituant la complexité et la pertinence du plasma pathologique, tout en offrant une solution éthique et durable face à la raréfaction de cette ressource essentielle.

Grâce à l'expertise de Logical Biological, acteur majeur de la fourniture de plasma et de matériaux biologiques critiques, cette innovation bénéficie d'un accès direct à un marché mondial en forte croissance, marqué par des besoins urgents en alternatives fiables.

Ce partenariat ouvre ainsi à B Cell Design de nouvelles perspectives commerciales, tout en renforçant la sécurité d'approvisionnement pour les acteurs du diagnostic.

« Avec ce partenariat, nous démontrons la capacité d'ATON et de ses filiales à fédérer des expertises complémentaires pour bâtir les solutions de demain. C'est une étape majeure pour répondre aux enjeux critiques de santé publique et renforcer la souveraineté technologique dans le domaine du diagnostic. », déclare Léone Atayi, Présidente d'ATON .

Pour lire le communiqué de presse de Logical Biological et B Cell Design : Logical Biological and Bcell Design Announce Strategic Partnership for Engineered Disease State Materials

A propos d'Aton

Aton est un groupe du secteur des sciences médicales qui s'implique dans le futur de la médecine, dans le but d'améliorer les soins aux patients et la sécurité et l'efficacité des traitements. Aton guide et développe un portefeuille de sociétés de pointe, chacune avec sa spécialité, travaillant en synergie pour faire avancer les traitements de demain.

Plus d'informations sur www.aton-group.com .

Aton est coté sur le marché Euronext Growth d'Euronext Paris

ISIN : FR0004153930 – Mémo : ALTAO - Eligible PEA-PME

