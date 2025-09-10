 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
SEP 25 CAC 40 Index (10x)
7 763,00
+0,10%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

ATON : ATON SE FELICITE DU PARTENARIAT STRATEGIQUE ENTRE LOGICAL BIOLOGICAL ET SA FILIALE B CELL DESIGN
information fournie par Actusnews 10/09/2025 à 18:05

Illkirch, le 10 septembre - 18h00

ATON SA (Euronext Growth - FR0004153930 - ALTAO) se félicite du partenariat stratégique conclu entre Logical Biological, leader mondial des matériaux biologiques critiques, et sa filiale B Cell Design, pionnier dans la production d'anticorps monoclonaux à Fc humain.

Les anticorps monoclonaux à Fc humain développés par B Cell Design représentent une rupture technologique pour le diagnostic, en restituant la complexité et la pertinence du plasma pathologique, tout en offrant une solution éthique et durable face à la raréfaction de cette ressource essentielle.

Grâce à l'expertise de Logical Biological, acteur majeur de la fourniture de plasma et de matériaux biologiques critiques, cette innovation bénéficie d'un accès direct à un marché mondial en forte croissance, marqué par des besoins urgents en alternatives fiables.

Ce partenariat ouvre ainsi à B Cell Design de nouvelles perspectives commerciales, tout en renforçant la sécurité d'approvisionnement pour les acteurs du diagnostic.

« Avec ce partenariat, nous démontrons la capacité d'ATON et de ses filiales à fédérer des expertises complémentaires pour bâtir les solutions de demain. C'est une étape majeure pour répondre aux enjeux critiques de santé publique et renforcer la souveraineté technologique dans le domaine du diagnostic. », déclare Léone Atayi, Présidente d'ATON .

Pour lire le communiqué de presse de Logical Biological et B Cell Design : Logical Biological and Bcell Design Announce Strategic Partnership for Engineered Disease State Materials

A propos d'Aton
Aton est un groupe du secteur des sciences médicales qui s'implique dans le futur de la médecine, dans le but d'améliorer les soins aux patients et la sécurité et l'efficacité des traitements. Aton guide et développe un portefeuille de sociétés de pointe, chacune avec sa spécialité, travaillant en synergie pour faire avancer les traitements de demain.
Plus d'informations sur www.aton-group.com .

Aton est coté sur le marché Euronext Growth d'Euronext Paris
ISIN : FR0004153930 – Mémo : ALTAO - Eligible PEA-PME

ATON
Léone ATAYI
Directrice générale
shareholder@aton-group.com


Cette publication dispose du service " 🔒 Actusnews SECURITY MASTER ".
- SECURITY MASTER Key : lmmcZZtvaJidnZxsappmapaUmJeWyJbIaGKWxWhtYp+caXCTlm2XZ8jGZnJknmZn
- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com .

Information réglementée :
Informations privilégiées :
- Autres communiqués

Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/93911-cp_bcd-lb_100925_vdef.pdf

© Copyright Actusnews Wire
Recevez gratuitement par email les prochains communiqués de la société en vous inscrivant sur www.actusnews.com

Valeurs associées

ATON
0,0078 EUR Euronext Paris 0,00%
© Actusnews.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Jordan Bardella à l'Hôtel Matignon, à Paris, le 2 septembre 2025 ( AFP / Bertrand GUAY )
    Le RN ne veut pas censurer immédiatement Lecornu, mais attend une "rupture", dit Bardella
    information fournie par AFP 10.09.2025 18:30 

    Le Rassemblement national ne veut pas censurer immédiatement le nouveau Premier ministre Sébastien Lecornu, mais attend une "rupture" avec la politique menée jusqu'ici, a expliqué son président Jordan Bardella mercredi à Strasbourg. Le parti d'extrême droite ne ... Lire la suite

  • Olivier Faure (g) et Boris Vallaud, à l'Hôtel Matignon, à Paris, le 4 septembre 2025 ( AFP / Bertrand GUAY )
    Au centre du jeu, le Parti socialiste met la pression sur le nouveau Premier ministre
    information fournie par AFP 10.09.2025 18:27 

    Au coeur du jeu politique, le Parti socialiste met la pression sur Sébastien Lecornu, proche d'Emmanuel Macron, et pose de strictes conditions pour ne pas le censurer, alors que La France insoumise l'accuse déjà de jouer les supplétifs de la macronie. Le patron ... Lire la suite

  • Le logo de la maison de mode Valentino
    Valentino ne changera pas de mains avant au moins 2028, dit Kering
    information fournie par Reuters 10.09.2025 18:22 

    Kering et la société d'investissement Mayhoola ont annoncé mercredi que la répartition actuelle du capital social de Valentino resterait inchangée jusqu’en 2028 au plus tôt. Selon un communiqué, les options de vente dont dispose Mayhoola sur sa participation résiduelle ... Lire la suite

  • Des cours de la Bourse de Paris affichés dans le bâtiment d'Euronext à La Défense, le quartier d'affaires de Paris, le 10 mai 2024 ( AFP / DIMITAR DILKOFF )
    La Bourse de Paris termine en petite hausse
    information fournie par AFP 10.09.2025 18:21 

    La Bourse de Paris a fini en légère hausse mercredi, digérant sereinement le recul surprise de l'indice des prix à la production en août aux Etats-Unis, tout en gardant un œil sur la situation politique française. Le CAC 40 a pris 0,15%, à 7.761,32 points, en hausse ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank