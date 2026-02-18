ATON : ATON ANNONCE LA NOMINATION DE HADRIEN LANVIN AU POSTE DE DIRECTEUR GÉNÉRAL DÉLÉGUÉ

Illkirch, le 18 février 2026 - 18h30

Le Groupe Aton (Euronext Growth Paris - FR0004153930 - ALTAO), spécialisé dans les sciences de la vie et les technologies médicales, annonce la nomination de Hadrien Lanvin au poste de Directeur général délégué.

Diplômé de HEC Paris, Hadrien Lanvin est le Fondateur et le Directeur général de Evora Biosciences, société spécialisée en biotechnologies. Administrateur d'Aton depuis décembre 2023, il dispose d'une connaissance approfondie des actifs du Groupe et de leurs marchés, acquise au sein du Conseil d'administration, ainsi que d'une expérience reconnue dans la structuration, le développement et la valorisation d'actifs scientifiques à fort potentiel.

Dans ses nouvelles fonctions, Hadrien Lanvin aura pour mission principale d'accompagner la valorisation des actifs du Groupe Aton, en renforçant la lisibilité de leur positionnement stratégique, de leurs marchés et de leurs perspectives de développement. Il interviendra en étroite collaboration avec les équipes dirigeantes des filiales afin de soutenir leur trajectoire de croissance et leur visibilité auprès de l'écosystème financier et industriel.

« L'arrivée de Hadrien Lanvin vient renforcer l'équipe de direction d'Aton à un moment clé du développement du Groupe. Sa connaissance fine de nos actifs et des environnements biotech constitue un atout pour accompagner leur valorisation et structurer notre dialogue avec le marché, dans la continuité de notre gouvernance. »

déclare Léone Atayi, Présidente du Groupe Aton .

Cette évolution de l'organisation exécutive marque une étape importante dans la mise en œuvre de la feuille de route d'Aton et dans le renforcement de sa visibilité auprès de la communauté financière.

Prochaine publication

La prochaine communication portera sur un point d'avancement de l'activité d'Inoviem Scientific et sur son positionnement dans la recherche préclinique translationnelle.

A propos d'Aton

Aton est un groupe du secteur des sciences médicales qui s'implique dans le futur de la médecine, dans le but d'améliorer les soins aux patients et la sécurité et l'efficacité des traitements. Aton guide et développe un portefeuille de sociétés de pointe, chacune avec sa spécialité, travaillant en synergie pour faire avancer les traitements de demain.

Plus d'informations sur www.aton-group.com .

Aton est coté sur le marché Euronext Growth d'Euronext Paris

ISIN : FR0004153930 – Mémo : ALTAO - Eligible PEA PME -ETI

