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Atmus Filtration progresse alors que la société s'apprête à rejoindre l'indice S&P SmallCap
information fournie par Reuters 06/04/2026 à 15:37

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

6 avril - ** Les actions d'Atmus Filtration Technologies

ATMU.N ont augmenté de 3,4 % à 59,61 $ en début de journée, la société étant prête à rejoindre l'indice S&P SmallCap 600

.SPCY dans le courant de la semaine ** ATMU remplacera Air Lease Corp AL.N dans l'indice SPCY avant l'ouverture du marché le jeudi 9 avril, a déclaré S&P Dow Jones Indices jeudi en fin de journée ** Un consortium d'investisseurs dirigé par Sumitomo Corp

8053.T et SMBC Aviation Capital devrait bientôt finaliser l'acquisition du loueur d'avions AL dans le cadre d'une transaction de 7,4 milliards de dollars

** L'analyste Melissa Roberts de Stephens a déclaré dans une note qu'elle prévoit que les fonds passifs devront acheter 11 millions d'actions ATMU, ce qui implique une demande d'achat d'environ 14 jours

** La société basée à Nashville, Tennessee, a environ 81,7 millions d'actions en circulation pour une capitalisation boursière d'environ 4,7 milliards de dollars

** Les actions du fabricant de systèmes de filtration avancés, principalement sous la marque Fleetguard, qui protègent les moteurs et les équipements des poids lourds, ont augmenté d'environ 15 % depuis le début de l'année et d'environ 80 % au cours des 12 derniers mois

** 4 des 5 analystes considèrent l'action comme un "achat fort" ou un "achat", 1 comme un "maintien"; PT médian de 69,50 $, selon les données de LSEG

Fusions / Acquisitions

Valeurs associées

AIR LEASE RG-A
64,975 USD NYSE +0,04%
ATMUS FILTRA
59,645 USD NYSE +3,48%
SUMITOMO CORP
36,0000 USD OTCBB -0,81%
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Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 06/04/2026 à 15:37:09.

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