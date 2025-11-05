Atmos Energy prévoit une hausse de ses bénéfices en 2026 après un bond de ses bénéfices trimestriels

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le distributeur américain de gaz naturel Atmos Energy ATO.N a prévu mercredi une hausse de son bénéfice pour l'exercice 2026, après avoir affiché un bond de plus de 30% de son bénéfice au quatrième trimestre, alors que la compagnie d'électricité accélère ses dépenses d'investissement pour la sécurité et la modernisation de ses gazoducs.

Le service public basé à Dallas prévoit un bénéfice par action de 8,15 $ à 8,35 $ pour l'exercice 2026, en hausse par rapport aux 7,46 $ qu'il a gagnés cette année.

La production et la demande de gaz naturel aux États-Unis devraient atteindre des sommets en 2025, selon les perspectives énergétiques à court terme de l'Administration américaine de l'information sur l'énergie (U.S. Energy Information Administration).

Atmos a également annoncé qu'elle augmenterait son dividende de 14,9 % en 2026 pour le porter à 4,00 $ par action et qu'elle investirait environ 4,2 milliards de dollars l'an prochain dans le cadre d'un programme d'investissement plus vaste de 26 milliards de dollars jusqu'en 2030.

Pour le trimestre écoulé, Atmos a déclaré que son bénéfice d'exploitation avait augmenté de 18,6 % par rapport à l'année dernière, pour atteindre 219,5 millions de dollars.

Les bénéfices trimestriels de son segment de distribution ont augmenté de 34 % pour atteindre 55 millions de dollars, tandis que ceux de son unité de pipelines et de stockage ont atteint 120 millions de dollars, soit 29 % de plus que l'année dernière.

Le segment pipeline et stockage de la société comprend principalement les activités réglementées de pipeline et de stockage de la division Atmos Pipeline-Texas et ses activités de transport de gaz naturel en Louisiane.

Atmos a enregistré un bénéfice net de 175 millions de dollars, soit 1,07 dollar par action, pour le trimestre clos le 30 septembre, contre 134 millions de dollars, soit 86 cents par action, pour la même période de l'année dernière.

Elle fournit du gaz naturel à environ 3,3 millions de clients dans huit États américains et exploite des services publics réglementés au Colorado, au Kansas, au Kentucky, en Louisiane, au Mississippi, au Tennessee, au Texas et en Virginie.