Atmos Energy affiche un bénéfice trimestriel en hausse grâce à la vigueur de ses activités dans le domaine de la distribution de gaz et des gazoducs

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Atmos Energy ATO.N a annoncé mercredi une hausse de 14,5% de son bénéfice au premier trimestre, la compagnie de gaz naturel ayant bénéficié d'une forte demande pour ses installations de distribution de gaz et ses gazoducs.

La production et la demande de gaz naturel devraient atteindre des niveaux record en 2025, selon les perspectives énergétiques à court terme de l'administration américaine de l'information sur l'énergie (U.S. Energy Information Administration's Short-Term Energy Outlook).

Dans le même temps, les services publics américains de gaz naturel connaissent une croissance régulière de la demande, car les besoins croissants en énergie des centres de données font augmenter la consommation d'électricité, ce qui stimule encore davantage la production d'électricité à partir de gaz.

Les contrats à terme sur le gaz naturel américain NGc1 ont augmenté de plus de 11 % en séquentiel au cours du quatrième trimestre, rompant ainsi une série de baisses qui avait débuté au deuxième trimestre.

Atmos fournit du gaz naturel à environ 3,3 millions de clients dans huit États américains et gère des services publics réglementés au Colorado, au Kansas, au Kentucky, en Louisiane, au Mississippi, au Tennessee, au Texas et en Virginie.

Le segment pipeline et stockage de la société comprend principalement les activités de la division Atmos Pipeline-Texas et ses activités de transport de gaz naturel en Louisiane.

Atmos a déclaré que les bénéfices trimestriels de son segment de distribution ont augmenté de 10,5 % pour atteindre 349,2 millions de dollars, tandis que son unité de pipeline et de stockage a gagné 165,5 millions de dollars, soit 15,4 % de plus que l'année précédente.

La société basée à Dallas, au Texas, a déclaré un bénéfice net de 403 millions de dollars, soit 2,44 dollars par action, pour le trimestre clos le 31 décembre, contre 352 millions de dollars, soit 2,23 dollars par action, un an plus tôt.

La société, qui exploite également environ 5 700 miles de pipelines de transport au Texas, a déclaré que ses dépenses d'exploitation et de maintenance ont augmenté pour atteindre 229,8 millions de dollars au cours du trimestre concerné, contre 207 millions de dollars un an plus tôt.