Atlas Energy glisse après le lancement d'une offre d'obligations convertibles d'un montant de 300 millions de dollars

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6 avril - ** Les actions de la société de logistique pétrolière et gazière Atlas Energy Solutions AESI.N ont baissé de 11,3 % à 10,78 dollars en avant-Bourse, alors qu'elle cherche à lever des fonds ** Le fournisseur de proppant (sable de fracturation), basé à Austin (Texas), offre privément des obligations convertibles à 5 ans d'un montant de 300 millions de dollars

** Il a l'intention d'utiliser environ 66 millions de dollars du produit net de l'offre pour rembourser le contrat de location avec Stonebriar Commercial Finance, et environ 75 millions de dollars pour rembourser la facilité de crédit

** AESI prévoit également d'utiliser une partie du produit pour financer le coût des appels plafonnés, des transactions dérivées utilisées pour aider à compenser la dilution potentielle

** Le solde sera utilisé pour les besoins généraux de l'entreprise, y compris pour l'achat d'une partie de l'équipement de production d'énergie dans le cadre de son accord-cadre mondial avec Caterpillar CAT.N . ** Le mois dernier, AESI a conclu un accord de 840 millions de dollars avec CAT jusqu'en 2029 pour soutenir le développement du réseau électrique privé

** AESI a une capitalisation boursière d'environ 1,5 milliard de dollars à la dernière clôture

** L'action AESI a chuté pour la 5ème séance consécutive jeudi, terminant en baisse de 0,4%, réduisant le gain YTD à ~29%

** Sur les 11 analystes qui couvrent le titre, 4 le considèrent comme "achat fort" ou "achat", 5 le considèrent comme "maintien" et 2 recommandent "vente"; PT médian 12,50 $, selon les données de LSEG