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Atlas Energy accroît ses pertes alors que l'offre de titres convertibles atteint 390 millions de dollars
information fournie par Reuters 07/04/2026 à 15:51

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

7 avril - ** Les actions de la société de services pétroliers Atlas Energy Solutions AESI.N ont baissé de 2 % mardi à 10,94 $, en passe de chuter pour la septième séance consécutive, après une augmentation de capital plus importante ** Le fournisseur de sable de fracturation basé à Austin, Texas, a annoncé tôt mardi le prix d'une offre privée d'obligations convertibles à 5 ans à 0,5 % d'une valeur de 390 millions de dollars

** Le prix de conversion initial de 14,51 $ représente une prime de 30 % par rapport à la dernière vente de l'action à 11,16 $ le lundi ** Les actions d'AESI ont chuté de ~8% le lundi après que la société ait lancé une offre de 300 millions de dollars pour rembourser un contrat de location et des emprunts dans le cadre de sa facilité de crédit

** La société prévoit également d'utiliser une partie du produit à des fins générales, y compris pour acheter une partie de l'équipement de production d'énergie dans le cadre de son accord-cadre mondial avec Caterpillar CAT.N .

** AESI prévoit également d'utiliser ~43 millions de dollars pour financer des opérations d'achat plafonné; le prix plafond initial de 22,32 dollars est le double du dernier cours de clôture de l'action

** Avec l'opération de mardi, les actions d'AESI sont en hausse de 16% depuis le début de l'année

** La note moyenne de 11 analystes est "hold"; PT médian 12,50 $, selon les données de LSEG

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CATERPILLAR
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Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 07/04/2026 à 15:51:32.

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