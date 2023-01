Atlantic Financial renforce son équipe parisienne

(NEWSManagers.com) - La société de services financiers et de gestion privée Atlantic Financial Group a annoncé, lundi, les arrivées de Julien Sureau en tant que directeur général et Loïc Villebrun en tant que directeur institutionnels.

Julien Sureau aura pour responsabilité de développer l’offre et mettre en place la stratégie de croissance de la société. Depuis 2020, il était directeur général de Cedrus & Partners, qu'il avait rejoint en 2016 en tant que responsable de la recherche et sélection de fonds. Auparavant, il avait travaillé chez Unigestion dans l'analyse et la sélection de hedge funds et chez Allianz Global Investors, notamment en tant que responsable de la stratégie produit.

Loïc Villebrun sera responsable de la promotion de l'offre d'Atlantic auprès de la clientèle institutionnelle française. Il évoluait précédemment chez Muzinich & Co en tant que directeur institutionnels après avoir occupé des postes similaires chez Franklin Templeton Investments et Tocqueville Finance.