Atkore plonge en raison de la baisse de ses prévisions de bénéfices pour l'exercice 26
information fournie par Reuters 20/11/2025 à 13:04

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

20 novembre - ** Les actions du fabricant de composants de chemins de câbles électriques Atkore ATKR.N chutent de 13,3 % à 57,7 dollars avant bourse

** La société prévoit un bénéfice pour l'année fiscale 26 inférieur aux attentes de Wall Street

** Le bénéfice par action ajusté devrait se situer entre 5,05 et 5,55 dollars, le point médian étant inférieur à l'attente moyenne des analystes (5,48 dollars), selon les données du LSEG

** ATKR annonce également une perte au 4ème trimestre en raison d'une dépréciation d'actifs

** ATKR déclare que le conseil d'administration envisage une vente ou une fusion potentielle de la société ** La société annonce également la nomination de Franklin Edmonds à son conseil d'administration dans le cadre d'un accord avec Irenic Capital ** Irenic Capital, qui détient une participation de 2,5 %, demandait instamment au conseil d'administration d'envisager une vente, selon un rapport de Bloomberg News en septembre

** ATKR en baisse de 20,3 % depuis le début de l'année

Valeurs associées

ATKORE
66,555 USD NYSE +2,26%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

