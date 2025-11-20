Atkore plonge en raison de la baisse de ses prévisions de bénéfices pour l'exercice 26

20 novembre - ** Les actions du fabricant de composants de chemins de câbles électriques Atkore ATKR.N chutent de 13,3 % à 57,7 dollars avant bourse

** La société prévoit un bénéfice pour l'année fiscale 26 inférieur aux attentes de Wall Street

** Le bénéfice par action ajusté devrait se situer entre 5,05 et 5,55 dollars, le point médian étant inférieur à l'attente moyenne des analystes (5,48 dollars), selon les données du LSEG

** ATKR annonce également une perte au 4ème trimestre en raison d'une dépréciation d'actifs

** ATKR déclare que le conseil d'administration envisage une vente ou une fusion potentielle de la société ** La société annonce également la nomination de Franklin Edmonds à son conseil d'administration dans le cadre d'un accord avec Irenic Capital ** Irenic Capital, qui détient une participation de 2,5 %, demandait instamment au conseil d'administration d'envisager une vente, selon un rapport de Bloomberg News en septembre

** ATKR en baisse de 20,3 % depuis le début de l'année