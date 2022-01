ATEME : ERRATUM : CHIFFRE D'AFFAIRES DU QUATRIÈME TRIMESTRE ET DE L'EXERCICE 2021

Correctif

Le chiifre d'affaires 2020 sur la zone Asie-Pacifique est de 11 805 milliers d'euros et non de 1 805 milliers d'euros comme indiqué dans le communiqué publié ce jour à 17h45.

Le communiqué a été modifié en conséquence ci-dessous.

Paris, le 27 janvier 2022 – 19h35 CET

CHIFFRE D'AFFAIRES ANNUEL EN HAUSSE DE 15 % (2%SUR UNE BASE COMPARABLE)

AUGMENTATION DE 30% DU REVENU RÉCURRENT MENSUEL SUR LES 12 DERNIERS MOIS ; 23,5 M€ DE REVENUS RÉCURRENTS ANNUELS EN DÉBUT D'ANNÉE 2022

CONFIRMATION DES OBJECTIFS FINANCIERS POUR L'EXERCICE 2022 ET À MOYEN TERME

Chiffre d'affaires en milliers d'EUR 2020 ( [1] ) 2021 Variation Base comparable ( [2] ) 9 mois 43 112 55 614 +29% +8% Quatrième trimestre 27 626 25 486 -8% -12% TOTAL 70 738 81 100 +15% +2% Dont activités abandonnées 635 2 300 TOTAL hors activités abandonnées 70 103 78 800 +12%

Ces données font actuellement l'objet de vérifications.

Chiffre d'affaires en milliers d'EUR 2020 ( 1 ) 2021 Variation Base comparable ( 2 ) EMEA 24 933 33 418 +34% +10% États-Unis/Canada 26 451 26 553 +0% -4% Amérique latine 7 549 8 140 +8% -24% Asie-Pacifique 11 805 12 990 +10% +8% TOTAL 70 738 81 100 +15% +2% Dont activités abandonnées 635 2 300 TOTAL hors activités abandonnées 70 103 78 800 +12%

Ces données font actuellement l'objet de vérifications.

Revenu récurrent mensuel en milliers d'EUR Janv. 2021 Janv. 2022 Revenu récurrent mensuel ( [3] ) 1 500 1 960



Paris, le 27 janvier 2022 - Ateme (ISIN : FR0011992700), leader de l'infrastructure de diffusion vidéo, a enregistré un chiffre d'affaires de 25,5 millions d'euros au quatrième trimestre 2021, en repli de 8% et de 12% sur une base comparable. Pour rappel, le quatrième trimestre 2020 a été exceptionnellement robuste en raison du report de plusieurs projets d'envergure initialement prévus au troisième trimestre.



Le chiffre d'affaires total pour l'exercice clos au 31 décembre 2021 s'élève à 81,1 millions d'euros, en progression de 15% par rapport à 2020 et de 2% sur une base comparable.

La région EMEA enregistre une croissance solide de 10% sur une base comparable, avec un chiffre d'affaires de 33,4 millions d'euros. Cette région a tiré parti du chiffre d'affaires conséquent d'Anevia, comme en atteste le chiffre d'affaires publié, en hausse de 34%.

Dans la région États-Unis/Canada, le chiffre d'affaires publié est stable à 26,6 millions d'euros.

Il recule de 4% sur une base comparable.

Il recule de 4% sur une base comparable. Le chiffre d'affaires de l'Amérique latine progresse de 8% à 8,1 millions d'euros, grâce à une contribution significative d'Anevia. Sur une base comparable, il s'inscrit en baisse de 24%.

L'Asie-Pacifique a dégagé une croissance de 10%, à 13,0 millions d'euros. Le chiffre d'affaires est en progression de 8% sur une base comparable.



Hausse importante des flux de revenu récurrent

Le revenu récurrent mensuel (3) a progressé de 1 500 000 euros en janvier 2021 à 1 960 000 euros en janvier 2022, surpassant les anticipations de croissance annuelle de 400 000 euros. Par conséquent, Ateme débute l'année avec plus de 23,5 millions d'euros de revenu récurrent, ce qui améliore largement la qualité et la visibilité de son chiffre d'affaires.



Perspectives

Comme à son habitude, le second semestre de l'année a été le témoin d'une accélération des ventes avec une répartition à 40%/60% du chiffre d'affaires annuel.

Le mix produit du second semestre étant similaire à celui du premier, la marge brute est attendue autour de 60% contre 55% en 2020. Cette progression de la marge brute nous permet de continuer à investir dans le développement de l'entreprise, notamment en R&D, avec un effectif global (en ETP) en hausse de 445 à 486. Par conséquent, l'EBITDA devrait se situer autour de l'équilibre.

Pour l'avenir, l'intégration d'Anevia est désormais totalement finalisée et les synergies devraient se matérialiser en 2022 tant en termes d'économies que de ventes croisées. L'objectif de croissance des ventes de 10 à 15% et l'objectif d'EBITDA de 5 à 10 millions d'euros sont confirmés pour la période 2022-2023.



Gouvernance d'entreprise

Le 26 janvier 2022, le Conseil d'administration a décidé de proposer, lors de la prochaine Assemblée générale des actionnaires, la nomination de Béatrice Pesquet-Popescu en tant que membre indépendant du conseil. Béatrice Pesquet-Popescu est Directrice de la recherche et de l'innovation chez Thales AMS (Air Mobility Solutions), où elle définit, met en œuvre et gère les projets d'innovation et de recherche en lien avec les quatre technologies maîtresses du groupe : Big data, IA, cybersécurité, IoT. Elle est également une personnalité reconnue à l'international dans les domaines du machine learning, de l'IA et du multimédia (compression vidéo, TV3D, mise en réseau), du traitement statistique du signal et de l'image, de la modélisation de données, de l'optimisation convexe et du big data.



Michel Artières, Président-directeur général d'Ateme, a commenté : « Ateme a connu une année fructueuse, malgré les défis de la chaîne d'approvisionnement mondiale qui ont dû être relevés par notre secteur, avec un chiffre d'affaires en croissance à la fois sur une base publiée et à périmètre constant. En outre, nous avons développé un solide pipeline pour vendre les solutions NEA d'Anevia à notre base de clients installés Ateme, dont nous récolterons les fruits en 2022 et qui nous aidera à atteindre nos objectifs de croissance. La croissance du revenu récurrent mensuel en 2021 a plus que dépassé nos attentes, elle s'est traduite par une augmentation de 5 millions d'euro du revenu récurrent annuel et de la marge brute en ce début d'année 2022. Enfin, je suis ravi de proposer la nomination de Béatrice Pesquet-Popescu en tant que nouveau membre du Conseil. Forte de son expérience, elle apporte une mine de connaissances précieuses à Ateme et sa nomination améliorera notre gouvernance en termes d'indépendance et de diversité. »



Prochaine publication :

24 mars 2022 : résultats annuels 2021

À propos d'Ateme :

Ateme est un leader mondial des solutions de compression et de diffusion vidéo aidant les fournisseurs de contenu, les fournisseurs de services et les plates-formes de streaming à augmenter leur audience et l'engagement des abonnés.

Tirant parti d'un groupe de travail R&D unique dans le secteur de la vidéo, les solutions d'Ateme rendent possible des services de télévision durables, améliorent la qualité de l'expérience des utilisateurs finaux, optimisent le coût total d'acquisition des services TV / VOD et génèrent de nouvelles sources de revenus basées sur la personnalisation et l'insertion de publicité. Au-delà de l'agilité technologique, la proposition de valeur d'Ateme est de s'associer à ses clients en leur offrant une grande flexibilité dans les modèles d'engagement et d'affaires correspondant à leurs priorités financières. Une conséquence est un passage rapide aux revenus récurrents, renforçant la résilience de l'entreprise et créant de la valeur à long terme pour les actionnaires.

Fondée en 1991, Ateme compte 500 employés répartis dans son siège social en France et 20 bureaux dans le monde dont les États-Unis, le Brésil, l'Argentine, le Royaume-Uni, l'Espagne, l'Allemagne, la Russie, les Émirats Arabes Unis, Singapour, la Chine, la Corée et l'Australie. Ateme est cotée sur le marché Euronext de Paris depuis 2014 et a fait l'acquisition en novembre 2020 d'Anevia, fournisseur de solutions logicielles OTT et IPTV. En 2021, Ateme a servi près de 1 000 clients dans le monde avec un chiffre d'affaires de 81 millions d'euros, dont 93% en dehors de son marché domestique.



Libellé : Ateme – Code ISIN : FR0011992700 - Mnémonique : Ateme – Compartiment : B

Ateme RELATIONS INVESTISSEURS RELATIONS PRESSE Michel Artières

Président-directeur général Olivier Lambert

Tél. : +33 (0)4 72 18 04 91

ateme@actus.fr Anne-Catherine Bonjour

Tél. : +33 (0)1 53 67 36 93

acbonjour@actus.fr



DISCLAIMER

Le présent communiqué de presse ne constitue pas, ni ne fait partie de, ni ne saurait être interprété comme une offre de vente ou une sollicitation en vue d'une offre portant sur l'achat de titres d'Ateme. Par ailleurs, ni le présent communiqué, ni aucune partie de celui-ci, ne doivent servir de fondement ni être utilisés en lien avec un contrat ou un engagement de quelque nature que ce soit concernant les biens, les activités ou les actions d'Ateme.

Toutes les déclarations autres que des faits historiques figurant dans ce document, y compris sans s'y limiter, celles concernant la situation d'Ateme, sa stratégie commerciale, ses plans et objectifs d'activité sont des déclarations prospectives.

Les déclarations prospectives figurent aux présentes à des fins exclusives d'illustration. Elles sont fondées sur les points de vue et hypothèses actuels de la Direction. Ces déclarations prospectives supposent des risques connus et inconnus. Aux seules fins d'illustration, ces risques incluent, sans s'y limiter, l'impact d'événements extérieurs sur les clients et fournisseurs ; les effets de technologies concurrentes, de même que la concurrence d'une manière générale sur les principaux marchés ; la rentabilité de la stratégie d'expansion ; les litiges ; la capacité à établir et conserver des relations stratégiques au sein de grandes entreprises et l'effet des acquisitions et investissements futurs.

Ateme décline expressément toute obligation ou tout engagement de mettre à jour ou réviser les projections, prévisions ou estimations contenues aux présentes afin de refléter tout changement survenu au niveau des événements, conditions, hypothèses ou circonstances sur lesquels reposent ces déclarations, sauf obligation légale. Ce document vous est fourni pour votre seule information et ne peut être reproduit ni diffusé à une autre personne (que ce soit au sein de votre organisation ou à l'extérieur) ni publié, en tout ou partie, à quelque fin que ce soit.

( [1] ) Dont Anevia à compter du 1 er novembre 2020

( [2] ) À taux de change et périmètre constants

( [3] ) Indicateur de performance alternatif non soumis à l'examen des Commissaires aux Comptes d'Ateme

Cette publication dispose du service " 🔒 Actusnews SECURITY MASTER ".

- SECURITY MASTER Key : lmyflZqXaWecyHCdYpdtb5eZbG+Wl2LKmmScmmVuZJbHZ59nypqWbpeYZnBjnmxn

- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com .

Information réglementée :

Informations privilégiées :

- Information sur chiffre d'affaires annuel Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/72971-ateme_ateme_ca_2021_27.01.2022-fr-rev.pdf

© Copyright Actusnews WireRecevez gratuitement par email les prochains communiqués de la société en vous inscrivant sur www.actusnews.com