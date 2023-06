ATEME : ELARGISSEMENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION AVEC LA NOMINATION DE DEUX NOUVEAUX ADMINISTRATEURS INDEPENDANTS

Paris, le 7 juin 2023 - Ateme (ISIN : FR0011992700), spécialiste mondial de la diffusion vidéo, annonce que le Conseil d'Administration souhaite enrichir le panel de ses expertises afin d'accompagner le développement du Groupe sur les prochaines années. Ainsi, il proposera à la prochaine Assemblée Générale des actionnaires convoquée le 28 juin 2023, les nominations de Laurence AMAND-JULES et de Vincent TAUZIA en qualité d'Administrateurs indépendants.



Biographie de Laurence AMAND-JULES

Laurence apporte une expérience de plus de 25 ans de direction des fonctions stratégie et finance à l'international pour des leaders mondiaux de la grande consommation et des media (Danone, Mondelez, Kellogg's et Lagardère). Elle a accompagné la division internationale de Lagardère Sports dédiée aux droits de diffusion sportifs pour délivrer des évènements majeurs comme la coupe du monde de football de Rio, les jeux Olympiques de Sotchi et de Rio.

Depuis 2017, Laurence est manager de transition en direction générale, direction de la transformation ou des finances. Elle a facilité la transformation de la division nucléaire du Groupe Gorgé. Elle a conduit la digitalisation de LUXE.TV, la chaîne de télévision consacrée au luxe et à l'art de vivre, diffusée dans plus de 120 pays. Elle a été CFO Groupe de Blablacar, la licorne française iconique.

Aujourd'hui, elle est aussi administrateur indépendant de Genève Sports SA et préside le comité Audit et Finance de GAIN, Global Alliance for Improved Nutrition.

Laurence est diplômée de Sciences-Po Paris en géopolitique et en économie. Elle est titulaire d'un MBA de l'INSEAD.



Biographie de Vincent TAUZIA

Aujourd'hui Conseil en stratégie, Vincent a plus de 20 ans d'expérience dans la direction d'équipes distribuées à travers le monde et développant des produits et des partenariats à haute valeur ajoutée dans des environnements à forte croissance. Pendant 9 ans chez Netflix en Californie, il a développé avec ses équipes des solutions de streaming et de paiement, et les a déployées auprès de plus de 200 partenaires : opérateurs TV, opérateurs télécoms, équipementiers TV et mobiles ainsi que de grandes plateformes telles que Roku, Apple TV, Android / Google TV et Amazon Fire TV.

Vincent a également contribué à faire évoluer l'écosystème du streaming en travaillant sur les premières versions de HbbTV en Europe lorsqu'il était chez Philips, ainsi que sur RDK plus récemment. Auparavant, il avait fondé une start-up de Machine Learning, créant des produits innovants et les concédant sous licence à plusieurs grandes sociétés de médias dans plus de 40 pays.

Vincent a débuté sa carrière chez STMicroelectronics en développant des technologies de vidéo numérique en étroite collaboration avec des fabricants d'électronique grand public au Moyen-Orient et en Chine.

Vincent est titulaire d'un diplôme d'ingénieur de l'INSA Lyon et d'un MBA de l'INSEAD. Il détient également 4 brevets internationaux.





Prochains événements :

28 juin 2023 : Assemblée générale annuelle

12 juillet 2023 : Chiffre d'affaires du 2 ème trimestre 2023





À propos d'Ateme : Ateme est un leader mondial des solutions de compression et de diffusion vidéo aidant les fournisseurs de contenu, les fournisseurs de services et les plates-formes de streaming à augmenter leur audience et l'engagement des abonnés.

Tirant parti d'un groupe de travail R&D unique dans le secteur de la vidéo, les solutions d'Ateme rendent possible des services de télévision durables, améliorent la qualité de l'expérience des utilisateurs finaux, optimisent le coût total d'acquisition des services TV / VOD et génèrent de nouvelles sources de revenus basées sur la personnalisation et l'insertion de publicité. Au-delà de l'agilité technologique, la proposition de valeur d'Ateme est de s'associer à ses clients en leur offrant une grande flexibilité dans les modèles d'engagement et d'affaires correspondant à leurs priorités financières. Une conséquence est un passage rapide aux revenus récurrents, renforçant la résilience de l'entreprise et créant de la valeur à long terme pour les actionnaires.

Fondée en 1991, Ateme compte 560 employés répartis dans son siège social en France et 20 bureaux dans le monde dont les États-Unis, le Brésil, l'Argentine, le Royaume-Uni, l'Espagne, l'Allemagne, les Émirats Arabes Unis, Singapour, la Chine, la Corée et l'Australie. Ateme est cotée sur le marché Euronext de Paris depuis 2014 et a fait l'acquisition en novembre 2020 d'Anevia, fournisseur de solutions logicielles OTT et IPTV. En 2022, Ateme a servi près de 1 000 clients dans le monde avec un chiffre d'affaires de 90 millions d'euros, dont plus de 90% en dehors de son marché domestique.

Libellé : Ateme – Code ISIN : FR0011992700 - Mnémonique : Ateme – Compartiment : C

Ateme RELATIONS INVESTISSEURS RELATIONS PRESSE Michel Artières

Président-directeur général Anne-Catherine Bonjour

Tél. : +33 (0)1 53 67 36 93

ateme@actus.fr Amaury Dugast

+33 (0)1 53 67 36 74

adugast@actus.fr





DISCLAIMER

Le présent communiqué de presse ne constitue pas, ni ne fait partie de, ni ne saurait être interprété comme une offre de vente ou une sollicitation en vue d'une offre portant sur l'achat de titres d'Ateme. Par ailleurs, ni le présent communiqué, ni aucune partie de celui-ci, ne doivent servir de fondement ni être utilisés en lien avec un contrat ou un engagement de quelque nature que ce soit concernant les biens, les activités ou les actions d'Ateme.

Toutes les déclarations autres que des faits historiques figurant dans ce document, y compris sans s'y limiter, celles concernant la situation d'Ateme, sa stratégie commerciale, ses plans et objectifs d'activité sont des déclarations prospectives.

Les déclarations prospectives figurent aux présentes à des fins exclusives d'illustration. Elles sont fondées sur les points de vue et hypothèses actuels de la Direction. Ces déclarations prospectives supposent des risques connus et inconnus. Aux seules fins d'illustration, ces risques incluent, sans s'y limiter, l'impact d'événements extérieurs sur les clients et fournisseurs ; les effets de technologies concurrentes, de même que la concurrence d'une manière générale sur les principaux marchés ; la rentabilité de la stratégie d'expansion ; les litiges ; la capacité à établir et conserver des relations stratégiques au sein de grandes entreprises et l'effet des acquisitions et investissements futurs.

Ateme décline expressément toute obligation ou tout engagement de mettre à jour ou réviser les projections, prévisions ou estimations contenues aux présentes afin de refléter tout changement survenu au niveau des événements, conditions, hypothèses ou circonstances sur lesquels reposent ces déclarations, sauf obligation légale. Ce document vous est fourni pour votre seule information et ne peut être reproduit ni diffusé à une autre personne (que ce soit au sein de votre organisation ou à l'extérieur) ni publié, en tout ou partie, à quelque fin que ce soit.

Cette publication dispose du service " 🔒 Actusnews SECURITY MASTER ".

- SECURITY MASTER Key : yptqZclplWubx5uek5iXb2FsmWppm2PImmeWlZJwaMqZm26UmWdlbMXIZnFhmGZq

- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com .

Information réglementée :

Informations privilégiées :

- Autres communiqués Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/80314-pr_ateme_nominations_board_fr_vdef.pdf

© Copyright Actusnews WireRecevez gratuitement par email les prochains communiqués de la société en vous inscrivant sur www.actusnews.com