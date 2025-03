Ateme creuse ses pertes en 2024

(AOF) - Ateme a dévoilé ses résultats annuels d'où ressort une perte nette de 5,4 millions d'euros contre 4 millions un an auparavant. Le spécialiste de la diffusion vidéo a enregistré un Ebitda de 1,1 million d'euros, en chute de 60%. La marge brute ressort à 54,2 millions d'euros en recul de 9%. Le chiffre d'affaires atteint 93,5 millions d'euros, en repli de 7%. La dette financière nette ajustée du groupe a diminué de 8 millions d'euros en 2024, s'établissant à 3,5 millions d'euros contre 11,5 millions fin 2023.

Côté perspectives, l'amélioration de la rentabilité constitue la priorité numéro un d'Ateme pour ce nouvel exercice.

"À plus long terme, Ateme réaffirme ses objectifs moyen terme à horizon 2027 : une croissance régulière du chiffre d'affaires pour le porter à 130 millions d'euros et une marge sur coûts directs de 99 millions d'euros et un Ebitda de 22 millions d'euros", précise Ateme.

