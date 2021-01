ATEME : BILAN SEMESTRIEL DU CONTRAT DE LIQUIDITÉ

Paris, le 5 janvier 2021 - 18h45 CET



BILAN SEMESTRIEL DU CONTRAT DE LIQUIDITÉ



Au titre du contrat de liquidité confié par la société ATEME (ISIN : FR0011992700) à Kepler Cheuvreux, à la date du 31 décembre 2020, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

6 560 titres

176 035.13 € en espèces

Nombre de transactions exécutées sur le semestre à l'achat : 501

Nombre de transactions exécutées sur le semestre à la vente : 440

Volume échangé sur le semestre à l'achat : 37 444 titres pour 596 953.98 €

Volume échangé sur le semestre à la vente : 40 625 titres pour 649 477.06 €



Il est rappelé :

que lors du dernier bilan du 30 juin 2020, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité : 9 741 titres 123 924.59 € en espèces Nombre de transactions exécutées sur le semestre à l'achat : 444 Nombre de transactions exécutées sur le semestre à la vente : 428 Volume échangé sur le semestre à l'achat : 51 949 titres pour 617 218.01 € Volume échangé sur le semestre à la vente : 54 833 titres pour 664 887.53 €



que lors de la mise en place du contrat, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité : 13 475 titres 62 343.03 € en espèces





La mise en œuvre du contrat de liquidité est réalisée conformément à la Décision de l'AMF n° 2018-01 en date du 2 juillet 2018, instaurant des contrats de liquidité sur titres de capital au titre de pratique de marché admise.



Achats Ventes Nombre de

transactions Nombre de

titres Capitaux en EUR Nombre de

transactions Nombre de

titres Capitaux en EUR Total 501 37 444 596 953,98 440 40 625 649 477,06 01/07/2020 1 1 13,24 16 2 201 30 968,07 02/07/2020 1 500 6 990,00 - - - 03/07/2020 1 1 13,98 3 301 4 214,00 06/07/2020 5 400 5 568,00 1 300 4 260,00 07/07/2020 - - - 1 300 4 320,00 08/07/2020 8 601 8 486,12 2 3 43,20 09/07/2020 6 601 8 323,85 2 301 4 214,00 15/07/2020 6 320 4 460,80 - - - 16/07/2020 - - - 4 200 2 820,00 17/07/2020 3 183 2 543,70 7 672 9 589,44 20/07/2020 5 471 6 956,67 38 3 900 57 915,00 21/07/2020 - - - 12 1 400 21 798,00 22/07/2020 6 627 9 398,73 7 600 9 126,00 23/07/2020 12 905 13 529,75 21 1 460 21 929,20 24/07/2020 - - - 3 290 4 431,20 27/07/2020 - - - 12 600 9 270,00 28/07/2020 5 600 9 174,00 4 353 5 443,26 29/07/2020 1 10 153,40 5 247 3 808,74 30/07/2020 16 1 290 19 530,60 10 342 5 194,98 31/07/2020 - - - 6 458 7 039,46 03/08/2020 2 101 1 535,20 16 700 11 102,00 04/08/2020 6 400 6 380,00 - - - 05/08/2020 4 701 10 963,64 2 201 3 211,98 07/08/2020 1 1 15,50 2 500 8 000,00 10/08/2020 - - - 2 200 3 250,00 12/08/2020 6 290 4 602,30 1 1 15,96 13/08/2020 - - - 2 100 1 620,00 14/08/2020 1 1 16,10 5 301 4 867,17 18/08/2020 11 670 10 780,30 - - - 19/08/2020 6 1 757 27 918,73 2 757 12 112,00 20/08/2020 8 401 6 395,95 1 1 16,00 21/08/2020 10 535 8 511,85 2 201 3 264,24 24/08/2020 5 107 1 728,05 2 400 6 540,00 25/08/2020 6 193 3 097,65 - - - 26/08/2020 1 1 16,16 1 1 16,16 27/08/2020 5 200 3 170,00 2 200 3 200,00 28/08/2020 6 168 2 671,20 3 300 4 812,00 31/08/2020 31 1 998 30 169,80 10 1 000 15 450,00 02/09/2020 3 108 1 684,80 - - - 03/09/2020 2 92 1 435,20 6 200 3 180,00 04/09/2020 4 600 9 408,00 - - - 07/09/2020 - - - 1 200 3 200,00 08/09/2020 6 488 7 700,64 1 1 15,96 11/09/2020 5 300 4 800,00 12 1 300 21 138,00 14/09/2020 - - - 1 100 1 680,00 15/09/2020 - - - 4 200 3 400,00 16/09/2020 3 400 6 800,00 - - - 21/09/2020 6 711 11 873,70 - - - 22/09/2020 2 97 1 619,90 9 1 800 31 050,00 23/09/2020 1 150 2 631,00 - - - 24/09/2020 13 1 054 17 854,76 1 1 17,40 28/09/2020 6 800 13 200,00 - - - 29/09/2020 2 132 2 204,40 1 300 5 100,00 30/09/2020 - - - 1 30 519,00 01/10/2020 4 187 3 197,70 4 235 4 065,50 02/10/2020 3 314 5 350,56 - - - 05/10/2020 - - - 1 36 622,80 06/10/2020 12 143 2 442,44 6 301 5 237,40 07/10/2020 7 532 9 038,68 - - - 08/10/2020 1 144 2 419,20 - - - 09/10/2020 3 58 968,60 3 42 714,00 12/10/2020 3 143 2 388,10 - - - 13/10/2020 2 301 4 966,50 1 1 16,60 16/10/2020 - - - 7 300 5 010,00 19/10/2020 3 173 2 854,50 - - - 20/10/2020 - - - 5 600 10 122,00 21/10/2020 6 500 8 370,00 1 200 3 400,00 22/10/2020 1 300 4 980,00 1 24 403,20 23/10/2020 7 542 8 986,36 5 577 9 635,90 26/10/2020 10 659 10 860,32 4 132 2 217,60 27/10/2020 22 1 200 19 680,00 - - - 28/10/2020 15 1 650 25 740,00 - - - 29/10/2020 - - - 2 200 3 140,00 30/10/2020 1 1 15,62 8 701 11 173,94 02/11/2020 - - - 5 500 8 090,00 03/11/2020 4 201 3 276,30 5 201 3 316,50 04/11/2020 1 1 16,40 5 351 5 805,54 05/11/2020 3 201 3 316,50 1 1 16,52 06/11/2020 10 1 099 17 858,75 - - - 09/11/2020 6 501 7 815,60 - - - 10/11/2020 2 135 2 092,50 - - - 11/11/2020 3 300 4 728,00 3 150 2 400,00 12/11/2020 5 301 4 731,72 3 151 2 385,80 13/11/2020 3 515 8 039,15 2 150 2 385,00 16/11/2020 7 900 14 112,00 - - - 17/11/2020 - - - 5 241 3 875,28 18/11/2020 6 216 3 456,00 - - - 19/11/2020 1 4 64,00 - - - 20/11/2020 1 200 3 160,00 - - - 23/11/2020 - - - 3 400 6 420,00 24/11/2020 - - - 8 809 13 113,89 25/11/2020 4 200 3 200,00 - - - 26/11/2020 2 201 3 216,00 1 1 16,22 27/11/2020 5 201 3 256,20 6 601 9 826,35 30/11/2020 6 400 6 520,00 - - - 01/12/2020 1 1 16,12 19 1 669 27 755,47 02/12/2020 - - - 4 132 2 225,52 03/12/2020 - - - 3 68 1 146,48 04/12/2020 2 200 3 340,00 1 200 3 380,00 07/12/2020 7 400 6 620,00 1 1 16,70 08/12/2020 3 305 5 053,85 4 599 10 045,23 09/12/2020 6 295 4 888,15 1 200 3 340,00 10/12/2020 2 200 3 300,00 4 800 13 480,00 11/12/2020 5 535 9 046,85 4 400 6 860,00 14/12/2020 - - - 3 400 6 860,00 15/12/2020 6 266 4 508,70 2 201 3 417,00 16/12/2020 6 301 5 117,00 4 201 3 457,20 17/12/2020 9 500 8 535,00 2 774 13 359,24 21/12/2020 14 1 200 19 860,00 4 301 5 032,72 22/12/2020 - - - 17 2 499 42 532,98 23/12/2020 24 1 002 17 003,94 10 627 10 840,83 24/12/2020 2 99 1 653,30 2 85 1 422,90 28/12/2020 5 600 10 044,00 14 1 633 27 614,03 31/12/2020 2 151 2 521,70 2 7 118,30