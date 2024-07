ATEME : ACTIVITÉ DU 2ÈME TRIMESTRE ET DU 1ER SEMESTRE 2024

CHIFFRE D'AFFAIRES EN CROISSANCE DE +6% AU 2 ÈME TRIMESTRE

ACTIVITE DU 1 er SEMESTRE 2024 EN RECUL DE -17%, REFLET DE LA BASE DE COMPARAISON ÉLEVÉE AU 1 ER TRIMESTRE

Chiffre d'affaires (IFRS)

En milliers d'euros 2023 2024 Variation Variation à données comparables [1] 1 er trimestre 27 326 17 729 -35% -35% 2 ème trimestre 21 778 23 034 +6% +6% 1 er semestre 49 104 40 763 -17% -17%

Données du 2 ème trimestre non auditées

Chiffre d'affaires (IFRS)

En milliers d'euros S1 2023 S1 2024 Variation Variation à données comparables 1 EMEA 13 594 18 175 +34% +34% États-Unis / Canada 25 534 9 859 -61% -61% Amérique latine 3 113 4 192 +35% +34% Asie-Pacifique 6 863 8 538 +24% +25% TOTAL 49 104 40 763 -17% -17%

Données soumises à une revue limitée des commissaires aux comptes d'ATEME.

Revenu récurrent mensuel (MRR)

En milliers d'euros Juillet 2023 Juillet 2024 Revenu récurrent mensuel [2] 2 453 2 600

Indicateur alternatif de performance non soumis à l'examen des commissaires aux comptes d'ATEME

Paris, le 11 juillet 2024 - Ateme (ISIN : FR0011992700) a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de 23,0 M€ au 2 ème trimestre 2024, en progression de +6% (variation identique à données comparables).

A l'issue du 1 er semestre 2024, l'activité s'est établie en recul de -17% (variation identique à données comparables). Ce repli semestriel est le reflet du fort effet de base au 1 er trimestre de l'exercice, avec des revenus qui s'étaient inscrits en hausse de +34% en données comparables au 1 er trimestre 2023.

Le chiffre d'affaires de la zone EMEA ( Europe Middle East & Africa - Europe, Moyen-Orient & Afrique) a progressé de +34% (variation identique à données comparables) au 1 er semestre 2024, à 18,2 M€. Cette zone demeure le 1 er marché d'Ateme, représentant 45% de l'activité totale ;

La région États-Unis / Canada a réalisé un chiffre d'affaires semestriel de 9,9 M€, en recul de -61% (variation identique à données comparables) qui témoigne de l'effet de base avec le 1 er trimestre 2023 (lire ci-avant). Le marché nord-américain fait face à des vents contraires avec une vague de consolidation dans l'industrie des contenus vidéo qui freine les décisions d'investissement. Toutefois, le pipeline commercial demeure important et bien que le rebond de l'activité soit demeuré limité au 2 ème trimestre, Ateme anticipe une accélération de la croissance au 2 nd semestre sur cette zone ;

L'Asie-Pacifique a vu ses ventes semestrielles progresser de +24% (+25% à données comparables) à 8,5 M€.

Le chiffre d'affaires semestriel de la région Amérique latine a poursuivi sa croissance (+35% dont +34% à données comparables) à 4,2 M€, reflétant la nouvelle dynamique commerciale.

Le revenu récurrent mensuel (MRR [3] ) a progressé de +59 K€ au 2 ème trimestre 2024, pour s'établir à 2,6 M€ en juillet 2024, confirmant la tendance du 1 er trimestre.

Gains de nouveaux contrats de services OTT

Au cours des trois derniers mois, Ateme a continué de démontrer la forte complémentarité de ses lignes de produits et a été sélectionné par plusieurs acteurs Tier 1 (rang 1) pour leurs services OTT :

TVRI , la télévision publique en Indonésie, dans le cadre de sa transition vers le streaming OTT en 4K ultra haute-définition (UHD) ;

Drei TV , l'un des principaux fournisseurs de services TV en Autriche, pour optimiser son service de streaming OTT;

TV+ , le nouveau service OTT de Canal+.

Les communiqués de presse relatifs à ces nouveaux contrats sont consultables sur le lien suivant : lien .

Michel Artières, Président-Directeur général d'Ateme, déclare : "La séquence atypique de chiffre d'affaires en 2023, avec un niveau d'activité exceptionnellement élevé au 1 er trimestre 2023, et l'attentisme du marché aux États-Unis nous conduisent à n'anticiper un retour à une croissance cumulée sur l'ensemble de l'exercice 2024 qu'en fin d'année.

Toutes les régions affichent des croissances d'activité élevées au 1 er semestre 2024, exceptée la zone nord-américaine qui pâtit d'un marché difficile. Même si nous considérons qu'il s'agit d'un effet temporaire qui n'aura pas d'impact sur notre croissance à moyen terme, nous allons être amenés à réévaluer nos objectifs financiers pour 2024 et à les mettre à jour à l'occasion de la publication de nos résultats semestriels.

Enfin, nous sommes fiers que nos technologies soient au cœur du grand événement sportif qui se déroulera à Paris cet été."

Prochain événement :

26 septembre 2024 : Résultats semestriels 2024

À propos d'Ateme

Ateme est un leader mondial des solutions de compression et de diffusion vidéo aidant les fournisseurs de contenu, les fournisseurs de services et les plates-formes de streaming à augmenter leur audience et l'engagement des abonnés.

Tirant parti d'un groupe de travail R&D unique dans le secteur de la vidéo, les solutions d'Ateme rendent possible des services de télévision durables, améliorent la qualité de l'expérience des utilisateurs finaux, optimisent le coût total d'acquisition des services TV / VOD et génèrent de nouvelles sources de revenus basées sur la personnalisation et l'insertion de publicité. Au-delà de l'agilité technologique, la proposition de valeur d'Ateme est de s'associer à ses clients en leur offrant une grande flexibilité dans les modèles d'engagement et d'affaires correspondant à leurs priorités financières. Une conséquence est un passage rapide aux revenus récurrents, renforçant la résilience de l'entreprise et créant de la valeur à long terme pour les actionnaires.

Fondée en 1991, Ateme compte 580 employés répartis dans son siège social en France et 20 bureaux dans le monde dont les États-Unis, le Brésil, l'Argentine, le Royaume-Uni, l'Espagne, l'Allemagne, les Émirats Arabes Unis, Singapour, la Chine, la Corée et l'Australie. Ateme est cotée sur le marché Euronext de Paris depuis 2014 et a fait l'acquisition en novembre 2020 d'Anevia, fournisseur de solutions logicielles OTT et IPTV. En 2023, Ateme a servi près de 1 000 clients dans le monde avec un chiffre d'affaires de 100 millions d'euros, dont plus de 90% en dehors de son marché domestique.

Libellé : Ateme – Code ISIN : FR0011992700 - Mnémonique : Ateme – Compartiment : C

Ateme RELATIONS INVESTISSEURS RELATIONS PRESSE Michel Artières

Président-directeur général Mathieu Omnes

Tél. : +33 (0)1 53 67 36 92

ateme@actus.fr Amaury Dugast

+33 (0)1 53 67 36 74

adugast@actus.fr

[1] A taux de change et périmètre constants

[2] Indicateur alternatif de performance non soumis à l'examen des commissaires aux comptes d'ATEME : le revenu récurrent mensuel se définit comme la somme (1) du chiffre d'affaires mensuel des contrats de support déjà signés, (2) du chiffre d'affaires mensuel des contrats de licence pluriannuels déjà signés (CAPEX) et (3) du chiffre d'affaires mensuel des contrats de location de licence (OPEX).

[3] Indicateur alternatif de performance non soumis à l'examen des commissaires aux comptes d'ATEME : le revenu récurrent mensuel se définit comme la somme (1) du chiffre d'affaires mensuel des contrats de support déjà signés, (2) du chiffre d'affaires mensuel des contrats de licence pluriannuels déjà signés (CAPEX) et (3) du chiffre d'affaires mensuel des contrats de location de licence (OPEX).