Ategrity Specialty Insurance Company Holdings devrait afficher un bénéfice de 32 cents par action

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Ategrity Specialty Insurance Company Holdings ASIC.N

ASIC.K devrait publier ses résultats le 11 août pour la période se terminant le 30 juin 2025

* La société basée à New York devrait déclarer un chiffre d'affaires de 96,66 millions de dollars, selon l'estimation moyenne de 2 analystes, basée sur les données de LSEG.

* l'estimation moyenne des analystes de LSEG pour Ategrity Specialty Insurance Company Holdings est un bénéfice de 32 cents par action.

* La note moyenne actuelle des analystes sur les actions est "achat" et la répartition des recommandations est de 4 "achat fort" ou "achat", aucun "maintien" et aucun "vente" ou "vente forte"

* La recommandation moyenne du consensus pour le groupe de pairs de l'assurance dommages est également "Acheter"

* L'objectif de prix médian à 12 mois de Wall Street pour Ategrity Specialty Insurance Company Holdings est de 29,00 $, soit environ 34,2 % au-dessus de son dernier cours de clôture de 19,09 $

9 août - Ce résumé a été généré par la machine le 9 août à 00:01 GMT. Tous les chiffres sont exprimés en dollars américains, sauf indication contraire. (Pour toute question concernant les données de ce rapport, veuillez contacter Estimates.Support@lseg.com. Pour toute autre question ou réaction, contactez RefinitivNewsSupport@thomsonreuters.com)