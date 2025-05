Atari: les jeux 'néo-rétro' ont porté le C.A. en 2024/2025 information fournie par Cercle Finance • 28/05/2025 à 12:30









(CercleFinance.com) - Atari a annoncé mercredi avoir enregistré un chiffre d'affaires en hausse d'environ 60% au cours de son exercice décalé 2024/2025, clos fin mars, à quelque 36 millions de dollars, son plus haut niveau depuis plus de dix ans, grâce à la vigueur de son activité de jeux vidéo 'néo-rétro'.



Le chiffre d'affaires généré par la division de jeux vidéo s'est élevé à lui seul à 29 millions de dollars, selon des chiffres préliminaires, une performance qui vient confirmer, selon le groupe, la pertinence de la stratégie de recentrage opérée depuis 2022.



Au cours de son exercice fiscal écoulé, Atari a lancé plusieurs titres, dont 'Yars Rising' et 'Breakout Beyond', deux réinterprétations modernes de classiques sortis sur la console Atari 2600.



Le groupe a également élargi la distribution de la franchise 'RollerCoaster Tycoon', notamment via une version mobile dédiée pour Netflix et des sorties sur consoles.



La société a par ailleurs relancé le label Infogrames et acquis plusieurs titres, dont le jeu de livraison 'Totally Reliable Delivery' et le jeu de simulation de chirurgie 'Surgeon Simulator'.



Les studios récemment intégrés, Digital Eclipse et Nightdive Studios, ont quant à eux contribué à la production de contenus comme 'Tetris Forever', 'Wizardry' ou encore 'The Thing: Remastered'.



Dans le segment matériel, Atari a lancé la console rétro Atari 7800+ et dix nouvelles cartouches, tout en développant des partenariats de licences, notamment avec Blaze Entertainment pour des consoles portables.



Pour son nouvel exercice 2025/2026, Atari prévoit de poursuivre sa stratégie de croissance en misant sur des titres basés sur des licences fortes, de nouveaux projets matériels et une intensification de ses activités de licences.



Coté à la Bourse de Paris, le titre progressait de 4% mercredi dans le sillages de ces annonces.





