Atara Biotherapeutics s'effondre après le rejet par la FDA de sa demande d'autorisation de mise sur le marché d'un médicament anticancéreux

12 janvier - ** Les actions du fabricant de médicaments Atara Biotherapeutics ATRA.O chutent de 49 % à 6,91 $ avant la mise sur le marché

** La société déclare que la FDA américaine a rejeté sa demande de commercialisation d'Ebvallo, un traitement pour un cancer rare et agressif lié au virus Epstein-Barr chez les patients ayant reçu une greffe d'organe

** La FDA a déclaré que l'essai principal était insuffisant pour prouver l'efficacité; elle avait précédemment indiqué qu'un essai à un seul bras était acceptable - ATRA

** Aucun problème de sécurité ou de fabrication n'a été soulevé, selon la société; une réunion avec la FDA est prévue pour discuter des prochaines étapes

** Le virus d'Epstein-Barr est un virus commun qui peut causer des infections et, dans de rares cas, conduire à certains cancers

** A la dernière clôture, l'action a augmenté de ~36% au cours de l'année écoulée