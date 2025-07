AT&T: s'introduit sur la nouvelle bourse NYSE Texas information fournie par Cercle Finance • 31/07/2025 à 17:12









(Zonebourse.com) - AT&T annonce la double cotation de son action ordinaire avec son arrivée sur le NYSE Texas, une nouvelle bourse électronique basée à Dallas, à compter du 1er août 2025.



Cette cotation secondaire s'ajoute à celle déjà en cours sur le New York Stock Exchange (NYSE), où le groupe est présent depuis 1901. Le titre y conservera son symbole ' T '. AT&T devient ainsi membre fondateur de cette nouvelle plateforme, lancée par le groupe NYSE, et renforce sa présence dans l'État du Texas, où se trouve son siège mondial.



John Stankey, président-directeur général d'AT&T, déclare que cette initiative ' s'inscrit dans l'histoire de l'entreprise avec la bourse de New York tout en affirmant son ancrage local dans un environnement économique dynamique et favorable '.



AT&T souligne par ailleurs son engagement envers le Texas, où elle emploie près de 24 000 personnes.





Valeurs associées AT&T 27,500 USD NYSE -0,04%