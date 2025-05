AT&T: rachat de l'activité fibre optique de Lumen information fournie par Cercle Finance • 22/05/2025 à 13:30









(CercleFinance.com) - AT&T a fait part mercredi soir d'un accord par lequel il va acquérir la quasi-totalité de l'activité de connectivité Internet par fibre optique de Lumen, dans le cadre d'une transaction qui devrait être finalisée au cours du premier semestre 2026.



'Cette transaction vise à stimuler l'investissement, à étendre la connectivité de classe mondiale aux États-Unis, à créer de nouveaux emplois et à rendre l'accès Internet haut débit par fibre optique accessible à des millions d'Américains', explique-t-il.



AT&T étendra son réseau de fibre optique de pointe avec des plans pour atteindre environ 60 millions d'emplacements au total d'ici la fin de l'année 2030. Il réitère en outre ses prévisions pour 2025, ainsi que ses plans de rachat d'actions.





