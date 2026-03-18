AT&T lance une nouvelle application pour ses clients
information fournie par Zonebourse 18/03/2026 à 13:21
L'application propose également de nouvelles informations d'utilisation, des contrôles précis des appareils, une expérience d'achat moderne et des réponses plus rapides grâce à un nouvel assistant alimenté par IA.
"Des millions de clients comptent déjà sur nos applications chaque mois pour gérer leur expérience AT&T", souligne Kellyn Smith Kenny, directrice marketing et développement de l'opérateur télécoms américain.
"La nouvelle application AT&T est conçue pour la vie de nos clients, pas seulement pour leurs factures, rendant plus rapide et plus facile la gestion des services, les achats, le soutien nécessaire et le maintien en contact avec ce qui compte le plus", poursuit-elle.
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