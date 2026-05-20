AT&T intente un procès contre l'État de Californie afin de mettre fin à la fourniture de services de téléphonie fixe

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (LEAD: aucune réaction immédiate de la Californie; plus de détails aux paragraphes 3 à 7) par David Shepardson

AT&T T.N a intenté mercredi une action en justice contre les autorités californiennes afin d’obtenir une décision de justice déclarant qu’elle n’est pas tenue de continuer à offrir le service téléphonique traditionnel par câble de cuivre aux nouveaux clients, alors qu’elle s’est engagée à investir 19 milliards de dollars dans des services de télécommunications modernes.

La Californie exige que l'opérateur mobile américain consacre 1 milliard de dollars par an à l'entretien d'un réseau téléphonique centenaire que peu de gens utilisent, a déclaré AT&T, précisant que ce réseau ne dessert désormais que 3 % des foyers sur le territoire californien d'AT&T.

La plainte d'AT&T vise la Commission des services publics de Californie (CPUC) et le procureur général de l'État. La CPUC n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaires.

AT&T a déclaré s'engager à investir 19 milliards de dollars en Californie afin de connecter plus de 4 millions de foyers et d'entreprises supplémentaires à travers l'État d'ici 2030, ajoutant que les réseaux IP sont bien plus fiables et efficaces.

Mercredi, AT&T a également demandé à la Commission fédérale des communications (FCC) l'autorisation de mettre fin au service téléphonique traditionnel dans certaines régions de Californie où elle dispose d'un service plus rapide et plus fiable. Elle a également déposé une requête auprès de la FCC pour faire déclarer que les règles californiennes qui obligent de fait AT&T à alimenter, réparer et vendre le service téléphonique traditionnel, même après que la FCC a autorisé la suppression progressive de ce service, sont supplantées par les normes fédérales.

AT&T a ajouté que la transition depuis le cuivre permettra d'économiser environ 300 millions de kilowattheures par an d'ici 2030, soit l'équivalent de l'élimination des émissions de 17 millions de gallons d'essence. L'entreprise a ajouté que la Californie a déjà subi environ 2 000 coupures de courant dues à des vols de cuivre cette année et qu'elle peine à trouver des pièces de rechange.

Le gouvernement fédéral et pratiquement tous les États où AT&T a historiquement proposé un service de câbles en cuivre « ont désormais éliminé les obstacles réglementaires obsolètes », permettant ainsi à AT&T de commencer à mettre hors service son ancien réseau et d’accroître ses investissements dans les technologies de communication modernes, a déclaré l’entreprise dans la plainte qu’elle a déposée devant le tribunal fédéral de district de Californie du Sud.