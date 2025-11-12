 Aller au contenu principal
AT&T étend la couverture 5G dans le métro new-yorkais
information fournie par Zonebourse 12/11/2025 à 17:00

AT&T annonce, en partenariat avec Boldyn Networks, le déploiement du service 5G dans les tunnels de la ligne G du métro de New York, entre les stations Court Square (Queens) et Bedford-Nostrand Avenue (Brooklyn).

L'opérateur devient ainsi le premier et unique fournisseur à offrir la 5G à la fois sur cette ligne et dans le tunnel de Joralemon Street, reliant Manhattan à Brooklyn.
Cette extension s'inscrit dans le cadre du programme conduit par la Metropolitan Transportation Authority (MTA) et Boldyn pour connecter l'ensemble du réseau souterrain new-yorkais.

John Emra, président de la région Atlantique chez AT&T, souligne que chaque nouvelle section activée 'rapproche un peu plus d'un New York entièrement connecté'.

Valeurs associées

AT&T
25,655 USD NYSE +1,83%
