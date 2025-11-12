AT&T étend la couverture 5G dans le métro new-yorkais
L'opérateur devient ainsi le premier et unique fournisseur à offrir la 5G à la fois sur cette ligne et dans le tunnel de Joralemon Street, reliant Manhattan à Brooklyn.
Cette extension s'inscrit dans le cadre du programme conduit par la Metropolitan Transportation Authority (MTA) et Boldyn pour connecter l'ensemble du réseau souterrain new-yorkais.
John Emra, président de la région Atlantique chez AT&T, souligne que chaque nouvelle section activée 'rapproche un peu plus d'un New York entièrement connecté'.
