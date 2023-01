AT&T établit une co-entreprise sur la fibre optique avec BlackRock

(NEWSManagers.com) -

Deux géants se sont associés aux Etats-Unis vendredi 23 décembre. D’un côté, AT&T, acteur majeur du secteur américain des télécommunications, et de l’autre, BlackRock, plus grosse société de gestion au monde avec ses 7.961 milliards de dollars d'encours gérés. Une filiale du gestionnaire d’actifs, BlackRock Alternatives, et AT&T ont signé un accord définitif afin d’établir une co-entreprise, Gigapower, qui opérera une plateforme commerciale sur la fibre optique en libre accès.

L’objectif de Gigapower est de fournir le meilleur réseau de fibre optique possible aux fournisseurs d’accès à Internet et aux entreprises américaines. La co-entreprise prévoit de déployer son réseau auprès de 1,5 million de sites clients dans un premier temps. Dans la fibre optique, AT&T nourrit de grandes ambitions dont celle d’atteindre plus de 30 millions de lieux connectés à la fibre optique aux Etats-Unis, y compris des sites commerciaux, d’ici fin 2025.

Gigapower s’adressera aux clients établis en dehors des 21 Etats américains déjà couverts par AT&T via la fibre optique. AT&T et BlackRock espèrent que le déploiement du réseau de Gigapower fera progresser les efforts visant à réduire la fracture numérique et stimuler les économies locales là où il sera déployé.

BlackRock déjà partenaire de Verizon

La joint-venture est nichée dans un fonds géré par l’équipe d’infrastructures diversifiées de BlackRock dirigée par Mark Florian. Les deux entités seront copropriétaires et codirigeants de la structure créée, qui sera supervisée par Bill Hogg, président des opérations technologiques d’AT&T.

Dans le domaine des télécoms, AT&T n’est pas le seul partenaire de BlackRock. En mai 2021, le gestionnaire d’actifs a fait entrer le directeur général de Verizon Communications, Hans Vestberg, à son conseil d'administration. Larry Fink, directeur général et président de BlackRock, avait alors indiqué que l'ajout d'Hans Vestberg au conseil d’administration était primordial. Et ce, dans la mesure où la société de gestion continuait de s'étendre dans des marchés clés et utilisait la technologie pour poursuivre sa transformation et intégrer la durabilité dans ses processus d'investissement.

En mars dernier, Verizon avait annoncé qu’elle allait équiper les nouveaux locaux new-yorkais de BlackRock au 50 Hudson Yards avec un réseau privé 5G, pour ce qui serait la première mise en œuvre commerciale d’un réseau privé 5G pour Verizon.