AT&T: en avance sur son objectif de fibre optique information fournie par Cercle Finance • 10/06/2025 à 13:28









(CercleFinance.com) - AT&T annonce avoir atteint, en avance sur son calendrier, son objectif de dépasser plus de 30 millions de sites particuliers et entreprises connectés à la fibre optique aux Etats-Unis, confortant ainsi sa position de leader du pays en la matière.



L'accord annoncé précédemment visant l'acquisition de la quasi-totalité des activités de fibre optique de Lumen dans les marchés de masse soutient en outre son objectif d'atteindre environ 60 millions d'emplacements d'ici la fin de 2030.



De 2020 à 2024, AT&T a déployé des milliers de kilomètres d'infrastructure de fibre optique pour connecter les communautés et les entreprises à l'échelle nationale et a investi plus de 145 milliards de dollars, principalement dans ses réseaux.





Valeurs associées AT&T 27,860 USD NYSE 0,00%