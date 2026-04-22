AT&T compte plus d'abonnés que prévu à ses services sans fil, car les offres groupées portent leurs fruits

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(Ajout des mouvements d'actions au paragraphe 2, détails aux paragraphes 7, 11)

AT&T T.N a ajouté plus d'abonnés sans fil que prévu au premier trimestre, bénéficiant des clients qui ont opté pour les forfaits de l'opérateur de télécommunications regroupant les services sans fil et les services de fibre optique à haut débit.

Les actions de l'entreprise étaient en hausse de 1 % dans les échanges avant bourse mercredi.

Sur un marché très concurrentiel, les fournisseurs de réseaux ont prolongé les subventions sur les appareils, ajouté des remises sur les forfaits et augmenté les investissements dans l'infrastructure du réseau afin d'attirer et de retenir les clients.

Environ 42 % des foyers AT&T qui utilisent des services internet à domicile ont également opté pour des forfaits sans fil , une dynamique de convergence que les analystes avaient signalée comme un élément clé de différenciation.

AT&T, comme son rival T-Mobile, a prolongé au premier trimestre les subventions pour les derniers modèles d'iPhone d'Apple, alors que les opérateurs se livrent une concurrence acharnée pour attirer les clients avec des offres lucratives.

La société a déclaré qu'elle avait ajouté 294 000 abonnés mensuels nets à la téléphonie sans fil au cours du premier trimestre, alors que les analystes interrogés par FactSet s'attendaient à 272 000 abonnés.

AT&T a augmenté les prix de ses forfaits sans fil les plus bas et les plus élevés, tout en réduisant les prix des forfaits intermédiaires, ce qui, selon les analystes, vise à orienter les clients vers des forfaits de milieu de gamme plutôt qu'à déclencher une guerre des prix.

Le chiffre d'affaires total pour le trimestre a augmenté d'environ 3 % pour atteindre 31,5 milliards de dollars, par rapport aux estimations de 31,25 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG.

À partir dupremier trimestre, AT&T réorganise ses secteurs d'activité afin de mettre en évidence ses principaux domaines de croissance.

Le nouveau segment de connectivité avancée, qui couvre les services nationaux 5G et fibre, a enregistré une croissance d'environ 5% du chiffre d'affaires grâce à l'augmentation des volumes de ventes d'appareils sans fil et à l'impact de l'activité de fibre optique pour les marchés de masse acquise auprès de Lumen.

AT&T a déclaré un bénéfice ajusté de 57 cents par action pour le trimestre, supérieur aux attentes de 55 cents.