AT&T booste sa 5G avec le déploiement express du spectre EchoStar
information fournie par Zonebourse 17/11/2025 à 13:00
L'opération doit également permettre de réduire les investissements futurs en limitant la construction de nouveaux sites. Jeff McElfresh, directeur des opérations, souligne que ce déploiement 'donne le runway pour étendre AT&T Internet Air et ajouter encore plus de vitesse au service 5G'.
AT&T assure que les utilisateurs constatent déjà des gains de performance, y compris pour FirstNet, le réseau dédié aux services de secours. L'ajout de ce spectre complète un portefeuille équilibré de fréquences et consolide la position compétitive d'AT&T dans la connectivité hautes performances.
Valeurs associées
|25,610 USD
|NYSE
|-0,52%
A lire aussi
-
Bangladesh: l'ex-Première ministre Sheikh Hasina condamnée à mort pour la répression des émeutes de 2024
L'ex-Première ministre en exil du Bangladesh Sheikh Hasina, 78 ans, a été condamnée lundi à mort pour avoir ordonné la répression meurtrière des manifestations qui ont causé sa chute pendant l'été 2024, dénonçant aussitôt un verdict "politiquement motivé". Au terme ... Lire la suite
-
Quarante-cinq personnes, majoritairement des pèlerins indiens, sont mortes dans un accident de car près de la ville sainte de Médine, l'un des plus meurtriers depuis des années en Arabie saoudite, a annoncé lundi la police indienne. "L'accident tragique d'autocar ... Lire la suite
-
(Reuters) -La France et l'Allemagne discutent de l'hypothèse d'abandonner le développement conjoint d'un avion de chasse de nouvelle génération pour se focaliser principalement sur un "cloud militaire" européen, rapporte lundi le Financial Times, citant des représentants ... Lire la suite
-
PARIS (Reuters) -L'Ukraine va acheter jusqu'à 100 chasseurs Rafale conçus par Dassault Aviation avec leur armement complet, a confirmé lundi le président français Emmanuel Macron lors d'une conférence conjointe à Paris avec son homologue Volodimir Zelensky. L'Elysée ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer