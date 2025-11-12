 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
8 249,95
+1,15%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

AT&T augmente après que KeyBanc a relevé sa note à "surpondérer"
information fournie par Reuters 12/11/2025 à 15:46

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

12 novembre - ** Les actions de la société de télécommunications américaine AT&T T.N augmentent de 1,4 % à 25,53 dollars

** KeyBanc Capital Markets relève la note d'AT&T de "pondération sectorielle" à "surpondération"

** La société de courtage maintient son objectif de 30 $, ce qui représente une hausse de 19,1 % par rapport à la dernière clôture de l'action

** AT&T est en train de tracer sa propre voie en se concentrant sur la convergence mobile/large bande, où nous pensons que ses résultats récents et sa direction stratégique en font un leader évident", déclare KeyBanc

** La note moyenne de 28 analystes est "acheter", leur prévision médiane est de 30,25 $ - données compilées par LSEG

** Jusqu'à la dernière clôture, l'action a augmenté de 10,6 % cette année

Valeurs associées

AT&T
25,645 USD NYSE +1,79%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank