AT&T augmente après que KeyBanc a relevé sa note à "surpondérer"

12 novembre - ** Les actions de la société de télécommunications américaine AT&T T.N augmentent de 1,4 % à 25,53 dollars

** KeyBanc Capital Markets relève la note d'AT&T de "pondération sectorielle" à "surpondération"

** La société de courtage maintient son objectif de 30 $, ce qui représente une hausse de 19,1 % par rapport à la dernière clôture de l'action

** AT&T est en train de tracer sa propre voie en se concentrant sur la convergence mobile/large bande, où nous pensons que ses résultats récents et sa direction stratégique en font un leader évident", déclare KeyBanc

** La note moyenne de 28 analystes est "acheter", leur prévision médiane est de 30,25 $ - données compilées par LSEG

** Jusqu'à la dernière clôture, l'action a augmenté de 10,6 % cette année