 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
8 061,39
-0,19%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Astria s'envole grâce à l'accord de rachat de BioCryst pour 700 millions de dollars
information fournie par Reuters 14/10/2025 à 14:13

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

14 octobre - ** Les actions du développeur de médicaments Astria Therapeutics ATXS.O ont augmenté de 38 % à 11,39 $ avant la mise sur le marché

** BioCryst Pharmaceuticals BCRX.O a annoncé qu'elle achèterait Astria pour 700 millions de dollars dans le cadre d'une transaction en espèces et en actions

** L'offre implique une valeur par action de 13 $, une prime d'environ 54% par rapport à la dernière clôture d'Astria

** L'accord ajoute au portefeuille de BioCryst le médicament injectable expérimental navenibart, qui est en phase finale de test pour l'angio-œdème héréditaire (HAE)

** L'AOH est une maladie génétique rare qui provoque des épisodes répétés de gonflement sévère dans des zones telles que les membres, le visage, l'intestin et les voies respiratoires, selon la FDA américaine

** Les actions de BioCryst chutent de près de 7 % pour atteindre 6,55 $

** Jusqu'à la dernière clôture, l'action BCRX a baissé de ~6%, l'action ATXS a baissé de ~5% depuis le début de l'année

Valeurs associées

ASTRIA THERAPEUT
11,9200 USD NASDAQ +2,67%
BIOCRYST PHARM
6,8100 USD NASDAQ +6,07%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Le club SchwuZ, le plus ancien et le plus grand club queer d'Allemagne, lors d'une soirée, le 11 octobre, 2025 à Berlin ( AFP / Pierrick YVON )
    Berlin, la vie nocturne teste sa résilience face au déclin
    information fournie par AFP 16.10.2025 09:08 

    Capitale de la fête depuis la chute du Mur, Berlin voit des clubs célèbres fermer depuis la pandémie, victimes de l'inflation et de la pression immobilière. Entre résistance et adaptation, la lutte pour la survie s'organise. Un dimanche soir de fin d'été. La soirée ... Lire la suite

  • bourse : courbes analyses technique (Crédit: / Adobe Stock)
    Les valeurs à suivre à Paris et en Europe
    information fournie par Reuters 16.10.2025 08:54 

    * PERNOD RICARD PERP.PA a fait état jeudi d'un chiffre d'affaires en baisse de 7,6% au premier trimestre, un recul légèrement plus marqué que prévu impacté par la faible demande et le déstockage aux États-Unis et en Chine. * FDJ UNITED FDJU.PA a fait état mercredi ... Lire la suite

  • ORANGE : Peu de risque à moyen terme
    ORANGE : Peu de risque à moyen terme
    information fournie par TEC 16.10.2025 08:54 

    SYNTHESE Le MACD est négatif, mais il se situe au-dessus de sa ligne de signal : la tendance est en train de changer. Maintenant, le MACD doit franchir zéro pour que la hausse se poursuive dans les jours à venir. Le RSI est supérieur à 50, cela confirme une bonne ... Lire la suite

  • Le logo de Nestlé
    Nestlé va supprimer 16.000 emplois, veut relancer ses ventes
    information fournie par Reuters 16.10.2025 08:41 

    Nestlé va supprimer 16.000 emplois alors que le géant suisse de l'agroalimentaire ambitionne de relancer ses volumes de ventes, a déclaré jeudi son nouveau directeur général Philipp Navratil. Ancien directeur de Nespresso, Philipp Navratil a remplacé Laurent Freixe, ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank