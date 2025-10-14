Astria s'envole grâce à l'accord de rachat de BioCryst pour 700 millions de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

14 octobre - ** Les actions du développeur de médicaments Astria Therapeutics ATXS.O ont augmenté de 38 % à 11,39 $ avant la mise sur le marché

** BioCryst Pharmaceuticals BCRX.O a annoncé qu'elle achèterait Astria pour 700 millions de dollars dans le cadre d'une transaction en espèces et en actions

** L'offre implique une valeur par action de 13 $, une prime d'environ 54% par rapport à la dernière clôture d'Astria

** L'accord ajoute au portefeuille de BioCryst le médicament injectable expérimental navenibart, qui est en phase finale de test pour l'angio-œdème héréditaire (HAE)

** L'AOH est une maladie génétique rare qui provoque des épisodes répétés de gonflement sévère dans des zones telles que les membres, le visage, l'intestin et les voies respiratoires, selon la FDA américaine

** Les actions de BioCryst chutent de près de 7 % pour atteindre 6,55 $

** Jusqu'à la dernière clôture, l'action BCRX a baissé de ~6%, l'action ATXS a baissé de ~5% depuis le début de l'année