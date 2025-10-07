AstraZeneka présente des résultats pour les patients atteints d'hypertension résistante
Baxdrostat a démontré une réduction statistiquement significative et hautement cliniquement significative de la pression artérielle systolique ambulatoire sur 24 heures par rapport au placebo souligne le groupe.
Il y a 1,4 milliard de personnes dans le monde qui vivent avec de l'hypertension. Aux États-Unis, environ 50 % des patients souffrant d'hypertension sous plusieurs traitements n'ont pas leur tension artérielle sous contrôle.
Le Dr Bryan Williams, président de la faculté de médecine de l'University College de Londres, chercheur principal, a déclaré : ' Ces résultats sont révolutionnaires et, avec les résultats de BaxHTN, signifient que nous avons le potentiel de changer notre approche thérapeutique pour les nombreux patients dont l'hypertension reste non contrôlée malgré les traitements actuels'.
Sharon Barr, vice-présidente exécutive, R&D biopharmaceutique, a déclaré : ' Nous progressons dans nos dépôts réglementaires et progressons rapidement dans notre solide programme de développement clinique pour le baxdrostat, en monothérapie et en association, dans d'autres affections où l'aldostérone joue un rôle clé, notamment l'aldostéronisme primaire, les maladies rénales chroniques et la prévention de l'insuffisance cardiaque'.
Valeurs associées
|12 699,000 GBX
|LSE
|-0,21%
