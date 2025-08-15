AstraZeneca: un service de livraison pour le vaccin antigrippal sans aiguille
information fournie par Cercle Finance 15/08/2025 à 15:45
Initialement autorisé par la Food and Drug Administration (FDA) en 2003, ce nouvel agrément va permettre au groupe biopharmaceutique de proposer aux particuliers et à leurs familles un moyen de se protéger durant la saison grippale, sans avoir recours aux aiguilles ni passer par une salles d'attente.
Ce vaccin intranasal peut être administré par l'adulte lui-même, âgé de 18 à 49 ans, via la vaporisation de gouttelettes dans le nez, ou par un parent ou un professionnel de santé pour les enfants entre deux et 17 ans.
Cette initiative intervient alors que le Centres américain de contrôle et de prévention des maladies (CDC) estime que la la saison grippale 2024-2025 a été la plus sévère depuis la pandémie de grippe H1N1 de 2009, avec environ 610.000 hospitalisations et 27.000 décès dans le pays.
Valeurs associées
|11 590,000 GBX
|LSE
|+0,03%
