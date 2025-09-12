AstraZeneca suspend un investissement de 270 millions de dollars en Grande-Bretagne

AstraZeneca, dernière fabricante de médicaments à se retirer du Royaume-Uni

Les entreprises pharmaceutiques ont critiqué l'environnement commercial britannique

Donald Trump demande au Royaume-Uni et à l'Europe de dépenser plus pour les médicaments

(Plus de détails, contexte à partir du paragraphe 12) par Alistair Smout et Maggie Fick

La plus grande entreprise britannique AstraZeneca AZN.L a suspendu un investissement prévu de 200 millions de livres (271,26 millions de dollars) dans son site de recherche de Cambridge, a déclaré un porte-parole, le dernier fabricant de médicaments à se retirer de ses activités en Grande-Bretagne.

La décision concernant l'investissement, qui devait créer 1 000 emplois, signifie qu'aucun des nouveaux financements prévus par AstraZeneca - initialement annoncés en mars 2024 - n'est en cours de réalisation.

En janvier, la société AstraZeneca a abandonné son projet d'investir 450 millions de livres dans son usine de fabrication de vaccins dans le nord de l'Angleterre, invoquant une réduction de l'aide du gouvernement britannique.

Cette semaine, le fabricant américain de médicaments Merck & Co MRK.N a mis en cause l'environnement commercial difficile du Royaume-Uni en abandonnant un nouveau centre de recherche à Londres.

Interrogé sur les spéculations concernant ses investissements pharmaceutiques à la suite de l'annonce de Merck, un porte-parole d'AstraZeneca a confirmé que la société AstraZeneca avait suspendu ses projets d'investissement à Cambridge, où elle possède l'un des principaux centres de sciences de la vie de Grande-Bretagne.

"Nous réévaluons constamment les besoins d'investissement de notre entreprise et nous pouvons confirmer que notre expansion à Cambridge est suspendue. Nous n'avons pas d'autres commentaires à faire", a déclaré le porte-parole.

L'INDUSTRIE PHARMACEUTIQUE EXCLUT DE PLUS EN PLUS LES INVESTISSEMENTS AU ROYAUME-UNI

La nouvelle portera un coup au gouvernement de la Première ministre Keir Starmer, quelques jours avant que le président américain Donald Trump n'arrive en Grande-Bretagne pour une visite d'État.

AstraZeneca, dont la capitalisation boursière est la plus importante du FTSE 100, a déclaré en juillet qu'elle dépenserait 50 milliards de dollars pour développer sa production et sa recherche aux États-Unis d'ici 2030 - l'une des nombreuses réactions des fabricants de médicaments à la politique tarifaire de Donald Trump.

Donald Trump a reproché à la Grande-Bretagne et à l'Europe de ne pas payer des prix assez élevés pour les médicaments, et plusieurs entreprises pharmaceutiques ont également critiqué la Grande-Bretagne pour ce qu'elles considèrent comme une sous-évaluation à long terme des médicaments et de l'innovation.

Après qu'AstraZeneca a abandonné son projet d'investissement dans une usine de vaccins, la directrice générale Pascal Soriot a exhorté la Grande-Bretagne à améliorer l'environnement pour les entreprises afin de stimuler l'investissement.

L'Association de l'industrie pharmaceutique britannique (ABPI) a déclaré cette semaine que la Grande-Bretagne était "de plus en plus exclue de la considération en tant que site viable pour les investissements pharmaceutiques", alors que les négociations entre les fabricants de médicaments et le gouvernement sur le montant des recettes à reverser au service de santé britannique sont dans l'impasse.

La Grande-Bretagne espère éviter les pires conséquences des droits de douane imposés par Donald Trump sur les produits pharmaceutiques.

Les deux pays ont convenu en mai de rechercher "un traitement nettement préférentiel sur les produits pharmaceutiques", et se sont engagés à ce que la Grande-Bretagne s'efforce d'améliorer l'environnement général pour les entreprises pharmaceutiques opérant dans le pays.

Les fabricants de médicaments ont encouragé les gouvernements étrangers à payer davantage pour leurs médicaments - une réponse directe aux appels de Donald Trump à la baisse des prix des médicaments aux États-Unis et à la hausse des prix à l'étranger.

Le mois dernier, Eli Lilly and Co a annoncé qu'elle augmenterait de 170 % le prix au Royaume-Uni de son médicament pour la perte de poids Mounjaro.

(1 $ = 0,7373 livre)