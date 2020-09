Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client AstraZeneca suspend l'essai clinique de son vaccin contre le COVID-19 Reuters • 09/09/2020 à 07:40









ASTRAZENECA SUSPEND L'ESSAI CLINIQUE DE SON VACCIN CONTRE LE COVID-19 (Reuters) - AstraZeneca a annoncé mardi avoir suspendu l'essai clinique de son vaccin contre le COVID-19 après qu'un des participants a contracté une affection inexpliquée. "Notre processus de vérification standard a été déclenché et nous avons volontairement suspendu les vaccinations pour permettre à un comité indépendant de procéder à l'examen des données de sécurité", a déclaré la porte-parole du groupe pharmaceutique britannique, Michele Meixell. L'essai, qui porte sur un vaccin contre le COVID-19 développé par AstraZeneca en collaboration avec des chercheurs de l'Université d'Oxford, se déroule dans plusieurs pays, dont le Royaume-Uni, où l'affection a été signalée. Aucun détail n'a été donné concernant la nature de cette affection ou le moment où elle s'est produite. Selon, le site d'information Stat News, spécialisé dans le domaine de la santé, qui a d'abord rapporté l'information, le patient devrait se rétablir. La suspension de cet essai a eu des conséquences sur les essais cliniques d'autres vaccins d'AstraZeneca, ainsi que sur les essais cliniques conduits sur des vaccins contre le COVID-19 par d'autres laboratoires pharmaceutiques, ajoute-t-on de même source. AstraZeneca a perdu plus de 8% dans les échanges hors séance après la clôture des marchés américains. Neuf grands laboratoires américains et européens ont promis mardi de respecter les règles scientifiques en vigueur lors des tests en cours ou à venir en vue de la mise au point de vaccins contre le coronavirus, soulignant ainsi l'enjeu politique de celle-ci. (Peter Henderson; version française Camille Raynaud)

