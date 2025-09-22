 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
7 820,07
-0,43%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

AstraZeneca reçoit un feu vert du CHMP pour Koselugo en neurofibromatose
information fournie par Zonebourse 22/09/2025 à 10:20

AstraZeneca annonce que le CHMP de l'Agence européenne des médicaments recommande l'approbation de Koselugo (selumetinib) pour le traitement des neurofibromes plexiformes symptomatiques et inopérables chez les adultes atteints de neurofibromatose de type 1 (NF1).

Cette décision s'appuie sur une étude de phase III, la plus vaste et seule menée en double aveugle avec placebo chez l'adulte, qui a montré un taux de réponse objective de 20% contre 5% pour le placebo au cycle 16.

Selon Pierre Wolkenstein, professeur à l'hôpital Henri Mondor et investigateur coordinateur en Europe, cette recommandation 'répond à un besoin urgent de traitements ciblés supplémentaires pour les patients adultes'.

Le profil de tolérance est resté conforme aux données connues et déjà établies en pédiatrie. Koselugo a récemment été approuvé au Japon et dans d'autres pays, et des examens réglementaires sont en cours à l'échelle mondiale.

Valeurs associées

ASTRAZENECA
11 312,000 GBX LSE +0,07%
Copyright (c) 2025 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank