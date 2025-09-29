AstraZeneca opte pour une cotation directe à New York
information fournie par Zonebourse 29/09/2025 à 10:20
Cette décision intervient sur fond de rumeurs de retrait de la Bourse de Londres, alors que plusieurs grands groupes ont choisi ces derniers mois de se tourner vers les marchés américains pour bénéficier de meilleures valorisations et d'un accès élargi aux capitaux.
Début septembre, AstraZeneca avait suspendu un investissement de 200 millions de livres sur son site de recherche de Cambridge, alimentant les interrogations sur ses intentions vis-à-vis du Royaume-Uni.
'Cette structure de cotation mondiale nous permettra d'élargir notre base d'investisseurs internationaux', a déclaré Michel Demaré, président du conseil d'administration d'AstraZeneca.
