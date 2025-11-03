 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
NOV 25 CAC 40 Index (10x)
8 114,50
-0,22%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

AstraZeneca obtient le soutien de ses actionnaires pour sa cotation au NYSE, alors que le fabricant de médicaments se tourne vers les États-Unis
information fournie par Reuters 03/11/2025 à 17:05

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les actionnaires d'AstraZeneca AZN.L ont approuvé lundi la cotation directe des actions du fabricant de médicaments à la Bourse de New York, lui donnant ainsi accès à un pool de capitaux plus important.

AstraZeneca a déclaré que 99,36 % des votes exprimés lors d'une assemblée générale étaient favorables à la proposition. La société avait besoin d'au moins 75 % des votes pour que la résolution soit adoptée.

Valeurs associées

ASTRAZENECA
12 372,000 GBX LSE -0,79%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank