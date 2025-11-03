AstraZeneca obtient le soutien de ses actionnaires pour sa cotation au NYSE, alors que le fabricant de médicaments se tourne vers les États-Unis

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les actionnaires d'AstraZeneca AZN.L ont approuvé lundi la cotation directe des actions du fabricant de médicaments à la Bourse de New York, lui donnant ainsi accès à un pool de capitaux plus important.

AstraZeneca a déclaré que 99,36 % des votes exprimés lors d'une assemblée générale étaient favorables à la proposition. La société avait besoin d'au moins 75 % des votes pour que la résolution soit adoptée.