AstraZeneca: nouvelles données sur Ultomiris en myasthénie information fournie par Cercle Finance • 23/06/2025 à 10:01









(CercleFinance.com) - AstraZeneca fait savoir que Alexion, sa filiale spécialisée dans les maladies rares, a présenté de nouvelles données à l'occasion du congrès annuel de l'European Academy of Neurology (EAN).



Celles-ci confirment l'intérêt d'Ultomiris (ravulizumab) chez les adultes atteints de myasthénie grave généralisée (gMG) avec anticorps anti-récepteur de l'acétylcholine (AChR-Ab+).



Deux présentations orales ont par ailleurs mis en évidence une réduction significative de l'utilisation des corticostéroïdes oraux et des hospitalisations liées aux exacerbations chez les patients traités par ravulizumab.



D'autres résultats montrent une amélioration des fonctions quotidiennes (vision, parole, respiration, mobilité) avec ravulizumab ou Soliris, et soutiennent la faisabilité d'un suivi numérique des symptômes via l'application ME&MG open.



Enfin, plusieurs présentations ont abordé les progrès du programme clinique sur le gefurulimab et les conséquences du retard de diagnostic dans la NMOSD (trouble du spectre de la neuromyélite optique).





