AstraZeneca: nouvelle étude lancée dans le cancer du poumon

(CercleFinance.com) - AstraZeneca et son partenaire japonais Daiichi Sankyo ont annoncé vendredi le démarrage d'une nouvelle étude de phase 3 sur leur anticorps conjugué datopotamab deruxtecan, cette fois dans le traitement d'une forme du cancer du poumon présentant un fort risque de rechute.



L'essai doit mesurer l'efficacité et l'innocuité du médicament associé au rilvegostomig, une autre molécule d'AstraZeneca, en comparaison d'une thérapie standard chez 660 patients atteints d'un cancer non à petites cellules de stade 1 présentant un ADN tumoral et d'autres pathologie, et après une chirurgie.



Il s'agit, selon les deux laboratoires, d'une catégorie de patients présentant un risque élevé de récidive.



AstraZeneca et Daiichi Sankyo rappellent que le datopotamab deruxtecan fait actuellement l'objet de huit essais de phase 3 dans le cancer du sein et de cinq études concernant le cancer du sein, en monothérapie ou en association avec d'autres anticancéreux.





