AstraZeneca nomme un initié, Rick Suarez, à la tête de l'unité biopharmaceutique américaine

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout du contexte au paragraphe 2, des détails au paragraphe 3)

AstraZeneca AZN.L a nommé jeudi un initié de la société, Rick Suarez, à la tête de son unité biopharmaceutique américaine pour diriger l'investissement de recherche, de développement et de fabrication de 50 milliards de dollars précédemment annoncé par le fabricant de médicaments dans le pays.

L'entreprise a annoncé ce plan d'investissement l'année dernière en réponse à la politique tarifaire du président Donald Trump . Ce plan comprend la construction d'une usine de fabrication de 4,5 milliards de dollars en Virginie, le plus grand investissement manufacturier d'AstraZeneca à l'échelle mondiale.

Suarez, qui a rejoint AstraZeneca en 1999, a occupé le poste de président national pour l'Espagne depuis 2020 et possède plus de 20 ans d'expérience dans le domaine des soins de santé aux États-Unis, a déclaré la société.