AstraZeneca nomme Rick Suarez à la tête de l'unité biopharmaceutique américaine

AstraZeneca AZN.L a nommé jeudi Rick Suarez, un cadre interne de l'entreprise, à la tête de son unité biopharmaceutique américaine pour diriger l'investissement de 50 milliards de dollars dans la recherche, le développement et la production dans le pays, précédemment annoncé par le fabricant de médicaments.