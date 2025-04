AstraZeneca: le C.A. manque le consensus., le titre chute information fournie par Cercle Finance • 29/04/2025 à 10:36









(CercleFinance.com) - AstraZeneca a fait état mardi d'une rentabilité meilleure qu'attendu au titre du premier trimestre, mais son chiffre d'affaires n'a pas répondu aux attentes sur la période, ce qui faisait reculer son cours de Bourse.



Le laboratoire britannique a annoncé ce matin que ses ventes avaient augmenté de 7% à 13,59 milliards de dollars sur les trois premiers mois de l'année, notamment tirées par une croissance à deux chiffres dans l'oncologie.



Les analystes s'attendaient en moyenne à des ventes de l'ordre de 13,80 milliards de dollars, selon le consensus.



A taux de changes constants, la hausse des ventes ressort à 10%.



Le bénéfice par action 'core' a quant à lui augmenté de 21% à 2,49 dollars, une performance largement supérieure au consensus de 2,27 dollars.



Dans son communiqué, le groupe confirme prévoir une hausse comprise entre 5% et 10% de son chiffre d'affaires cette année à taux de changes constants pour un bénéfice net par action 'core' en hausse de 0% à 5%.



Suite à ces annonces, le titre AstraZeneca perdait plus de 4% mardi matin en Bourse de Londres, soit la troisième plus mauvaise performance de l'indice FTSE 100.



Au-delà de son chiffre d'affaires trimestriel décevant, le groupe biopharmaceutique pâtissait aussi de l'annonce ce matin de l'arrêt d'une étude de phase III sur Truqap dans le cancer de la prostate en raison de résultats jugés insuffisants.





Valeurs associées ASTRAZENECA 10 152,000 GBX LSE -3,55%