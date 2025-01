AstraZeneca: l'approbation du Dato-DXd recommandée dans l'UE information fournie par Cercle Finance • 31/01/2025 à 16:20









(CercleFinance.com) - Le Comité des médicaments à usage humain (CHMP) de l'Agence européenne des médicaments a recommandé l'approbation de datopotamab deruxtecan (Dato-DXd), le nouvel anticorps conjugué d'AstraZeneca et Daiichi Sankyo, ont annoncé vendredi les deux sociétés.



L'avis favorable du comité s'applique aux patients atteints d'un cancer du sein HR-positif/HER2-négatif métastatique ayant précédemment été traités, précise leur communiqué.



La Commission européenne devrait faire connaître sa décision finale dans les prochains mois.



Le datopotamab deruxtecan (Dato-DXd) a déjà été approuvé dans cette même indication aux Etats-Unis et au Japon.





