AstraZeneca: investit 2,5 Mds$ dans un centre de R&D à Pékin information fournie par Cercle Finance • 21/03/2025 à 17:33









(CercleFinance.com) - AstraZeneca annonce un investissement de 2,5 milliards de dollars à Pékin pour établir son sixième centre mondial de R&D stratégique, le second en Chine après Shanghai.



Ce projet s'inscrit dans un partenariat stratégique avec le gouvernement municipal de Pékin et l'Administration de la zone de développement économique et technologique de Pékin.



L'investissement, prévu sur cinq ans, comprend des accords de recherche avec les biotechs Harbour BioMed, Syneron Bio et BioKangtai.



Le centre de R&D sera situé dans le BioPark de Pékin, près des biotechs et des hôpitaux de recherche. AstraZeneca prévoit également de créer 1700 emplois à Pékin.







Valeurs associées ASTRAZENECA 11 636,000 GBX LSE -1,46%