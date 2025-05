AstraZeneca finalise l’acquisition d’EsoBiotec

(AOF) - Le groupe pharmaceutique suédo-britannique a annoncé la finalisation de l’acquisition d’EsoBiotec, une société de biotechnologie pionnière dans les thérapies cellulaires in vivo. La plateforme ENaBL (Engineered NanoBody Lentiviral) de la société belge permet au système immunitaire de lutter contre les cancers et pourrait offrir à un plus grand nombre de patients l’accès à des traitements de thérapie cellulaire révolutionnaires, administrés en quelques minutes seulement, au lieu de semaines actuellement.

AstraZeneca a acquis la totalité des actions en circulation pour un montant total pouvant atteindre 1 milliard de dollars. Ce montant comprend un versement initial de 425 millions de dollars et une contrepartie conditionnelle pouvant atteindre 575 millions de dollars, en fonction des avancées technologiques et réglementaires. AstraZeneca précise que cette transaction n'a aucune incidence sur ses prévisions financières annuelles.

AOF - EN SAVOIR PLUS