AstraZeneca: feu vert du CHMP pour Imfinzi dans l'UE information fournie par Cercle Finance • 03/02/2025 à 10:22









(CercleFinance.com) - AstraZeneca fait savoir que l'Imfinzi (durvalumab) a été recommandé pour approbation dans l'Union européenne en monothérapie pour les adultes atteints d'un cancer du poumon à petites cellules limité (LS-SCLC) n'ayant pas progressé après une chimioradiothérapie à base de platine.



Cette recommandation du CHMP (Comité des médicaments à usage humain) de l'EMA (Agence européenne des médicaments) repose sur les résultats d'un essai de phase III publié dans The New England Journal of Medicine, qui a montré une réduction du risque de décès de 27 % par rapport au placebo.



La survie médiane globale était de 55,9 mois avec Imfinzi contre 33,4 mois pour le placebo. Le médicament a également réduit de 24 % le risque de progression ou de décès.



Le laboratoire précise que Imfinzi est déjà approuvé aux États-Unis et dans plusieurs pays et que des demandes sont en cours d'examen au Japon et ailleurs.





Valeurs associées ASTRAZENECA 11 273,00 GBX LSE -0,63%