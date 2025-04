AstraZeneca: feu vert de l'UE pour Enhertu en cancer du sein information fournie par Cercle Finance • 04/04/2025 à 09:51









(CercleFinance.com) - AstraZeneca rapporte que son anticorps conjugué Enhertu (trastuzumab deruxtecan), développé avec Daiichi Sankyo, a été approuvé par la Commission européenne en monothérapie pour les patientes adultes atteintes d'un cancer du sein HR-positif, HER2-low ou HER2-ultralow, non résécable ou métastatique, après au moins une hormonothérapie.



Cette décision repose sur les résultats positifs d'un essai de phase III montrant une survie sans progression médiane de 13,2 mois contre 8,1 mois sous chimiothérapie.



L'étude a démontré une réduction de 38 % du risque de progression ou de décès. Selon le Pr Giuseppe Curigliano, oncologue à l'Institut européen d'oncologie, ' cette approbation introduit une nouvelle option thérapeutique plus efficace que la chimiothérapie '.



L'approbation déclenche par ailleurs un paiement d'étape de 125 millions de dollars d'AstraZeneca à Daiichi Sankyo.







Valeurs associées ASTRAZENECA 11 247,000 GBX LSE -1,27%