AstraZeneca: essai prometteur dans l'hypoparathyroïdie

17/03/2025









(CercleFinance.com) - AstraZeneca annonce qu'un essai de phase III a atteint son critère principal avec eneboparatide (AZP-3601) chez des adultes atteints d'hypoparathyroïdie chronique, montrant une normalisation du calcium sanguin sans recours à la vitamine D active ni au calcium oral après 24 semaines.



Cette maladie endocrinienne rare touche plus de 200 000 personnes aux États-Unis et en Europe.



L'innocuité du traitement a été confirmée, et une analyse complète des données à 52 semaines est attendue avant soumission aux autorités de santé.







