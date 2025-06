AstraZeneca: Enhertu prometteur contre le cancer du sein information fournie par Cercle Finance • 03/06/2025 à 10:15









(CercleFinance.com) - AstraZeneca annonce qu'un essai de phase III mené avec Daiichi Sankyo a démontré un bénéfice significatif en survie sans progression (PFS) pour Enhertu (trastuzumab deruxtecan) associé à pertuzumab en traitement de 1re ligne du cancer du sein métastatique HER2-positif.



Le schéma Enhertu + pertuzumab a réduit de 44 % le risque de progression ou de décès par rapport au traitement standard THP (taxane, trastuzumab, pertuzumab), avec une médiane de PFS de 40,7 mois contre 26,9 mois. L'analyse des sous-groupes a confirmé une efficacité homogène.



Selon le laboratoire anglo-suédois, ces résultats font de cette combinaison une potentielle nouvelle norme en 1re ligne pour les patientes atteintes de cancer du sein métastatique HER2+.



La présentation officielle des données a lieu ce 2 juin lors du congrès annuel de l'ASCO, à Chicago.





Valeurs associées ASTRAZENECA 10 600,000 GBX LSE +0,25%