AstraZeneca dévoile des données positives pour son Tozorakimab
information fournie par Zonebourse 27/03/2026 à 10:25
AstraZeneca a dévoilé des résultats positifs globaux de deux essais de phase III chez des patients atteints de bronchopneumopathie chronique obstructive (BPCO). Ces essais concernaient son produit Tozorakimab et ont démontré qu'il permettait de réduire le taux annualisé d'exacerbations modérées à sévères de la BPCO par rapport au placebo, dans la population d'anciens fumeurs ainsi que dans la population globale. Le Tozorakimab a, en outre, été bien toléré, avec un profil de sécurité favorable.
Près de 400 millions de personnes sont atteintes de BPCO, une maladie hétérogène et progressive, et troisième cause de mortalité dans le monde. Même sous traitement standard inhalé, plus de 50% des patients présentent des exacerbations, les exposant à un risque accru d'événements cardiopulmonaires et de mortalité.
Ces résultats ont été qualifiés de "succès inattendu" par Jefferies, d'autant que les améliorations ont été "hautement significatives sur le plan clinique". Les analystes estiment en plus que cela pourrait marquer un changement notable de sentiment du marché, étant donné la faible conviction envers le mécanisme de l'IL-33 après les échecs antérieurs de Sanofi et Roche. L'IL-33 est l'interleukine-33, une protéine du système immunitaire qui est suractivée à cause de la BPCO ou de l'asthme et elle contribue à l'inflammation chronique, les exacerbations et la production massive de mucus.
Jefferies a confirmé sa recommandation à acheter sur le titre AstraZeneca, avec un objectif de cours de 18 000 pence, soit un potentiel de hausse d'environ 30%.
Suite à ces données favorables, l'action du groupe biopharmaceutique progressait de 2,9% vendredi matin à la Bourse de Londres, signant la plus forte hausse de l'indice FTSE 100.
Valeurs associées
|14 281,000 GBX
|LSE
|+3,26%
A lire aussi
-
Principales valeurs à suivre vendredi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en baisse de 0,14% pour le Dow Jones .DJI , de 0,17% pour le Standard & Poor's 500 .SPX et de 0,28% pour le Nasdaq .IXIC : * NETFLIX ... Lire la suite
-
Voici les derniers événements en liaison avec la guerre au Moyen-Orient, à son 28e jour vendredi: . 120 musées et bâtiments historiques endommagés en Iran Les frappes menées par les Etats-Unis et Israël en Iran ont endommagé au moins 120 musées et bâtiments historiques ... Lire la suite
-
Lutte anti-drones Shahed : l'Ukraine et l'Arabie saoudite signent un accord de défense et coopération militaire
Confrontée aux vagues de drones de conception iranienne lancés par la Russie depuis l'invasion à grande échelle de 2022, l'Ukraine a développé une expertise désormais convoitée par les pays du Golfe. Après des années de guerre, l'expérience des forces ukrainiennes ... Lire la suite
-
L'autorité italienne de la concurrence a annoncé vendredi l'ouverture d'une enquête contre le géant français du luxe LVMH et ses marques Sephora et Benefit pour avoir promu "l'utilisation précoce de cosmétiques pour adultes par des enfants et des adolescents", ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer