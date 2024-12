AstraZeneca: deux nominations au conseil d'administration information fournie par Cercle Finance • 16/12/2024 à 09:50









(CercleFinance.com) - AstraZeneca a annoncé lundi avoir nommé à son conseil d'administration Rene Haas, le directeur général du fabricant de puces britannique arm, ainsi que Birgit Conix, l'actuelle directrice financière du spécialiste suisse des soins auditifs Sonova.



Dans un communiqué, le groupe biopharmaceutique explique que l'arrivée de Rene Haas à son conseil va lui permettre de renforcer son expertise technologique, notamment dans les domaines de la science des données et de l'IA.



La nomination de Birgit Conix doit, quant à elle, venir consolider son savoir-faire en matière de questions financières, cette dernière affichant par ailleurs 15 ans d'expérience dans l'industrie pharmaceutique.





Valeurs associées ASTRAZENECA 10 532,00 GBX LSE +0,61%